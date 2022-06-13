"Абердин" требует 10 млн. фунтов от "Ливерпуля" за Рэмси

"Абердин" требует 10 миллионов фунтов от "Ливерпуля" за правого защитника Калвина Рэмси.

На прошлой неделе появилась информация, что "Ливерпуль" близок к покупке Рэмси за 4 млн. фунтов плюс бонусы.



Однако сейчас Sky Sports сообщает, что "красные" до сих пор не согласовали стоимость 18-летнего шотландца, хотя переговоры продолжаются.



Предложение "Ливерпуля" в 4 млн. фунтов плюс 2 млн. фунтов в виде бонусов не устроило "Абердин", который готов довольствоваться 5+5 млн. фунтов за своего тинейджера.



Несмотря на интерес целого ряда клубов Англии, Германии и Италии именно "Ливерпуль" является наиболее предпочтительным направлением для самого Калвина.