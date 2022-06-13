Агент Лено упрекнул "Арсенал" и подтвердил факт переговоров с "Фулхэмом"

Агент голкипера Бернда Лено упрекнул "Арсенал" и подтвердил, что "Фулхэм" договаривается о приобретении его клиента.

Сыграв первые три матча в сезоне Премьер-Лиги 2021/22, затем 30-летний Лено уступил место в воротах "Арсенала" Аарону Рамсдейлу.



Агент Иоаннис Кукутригас считает, что главный тренер "канониров" Микель Артета несправедливо поступил с Берндом, который теперь вынужден искать новое пристанище.



"Он голкипер немецкой сборной, он всегда хорошо играл за "Арсенал", и он абсолютно командный игрок".



"Лично для меня Берн является явным номером один в "Арсенале". При всем уважении к конкурентам".



"Фулхэм" упорно трудится, чтобы заполучить Лено. Они ведут себя очень профессионально. Это касается и ряда других клубов, а также это говорит о его статусе. Но, как я уже сказал, для меня он номер один в "Арсенале", и поэтому мы расслаблены", — сообщил Кукутригас Bild.