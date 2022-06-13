"Арсенал" приобрел Маркиньоса

"Арсенал" официально объявил о приобретении вингера "Сан-Паулу" Маркиньоса. Сделка оценивается в 2.9 млн. фунтов.

Маркиньос заключил с "Арсеналом" долгосрочный контракт и стал первым новичком "канониров" в это трансферное окно.



19-летний бразилец является продуктом академии "Сан-Паулу", сыграв 33 матча за первую команду после своего дебюта в июле прошлого года.



"Мы достаточно давно наблюдали за Маркиньосом. Ему 19, он все еще очень молод, и это игрок на будущее. Маркиньос прибудет к началу предсезонной подготовки, и мы надеемся, что он почувствует себя здесь как дома и продолжит свое развитие с нами", — сообщил технический директор "Арсенала" Эду по поводу своего соотечественника.