"Арсенал" приобрел Маркиньоса

Маркиньос "Арсенал" официально объявил о приобретении вингера "Сан-Паулу" Маркиньоса. Сделка оценивается в 2.9 млн. фунтов.

Маркиньос заключил с "Арсеналом" долгосрочный контракт и стал первым новичком "канониров" в это трансферное окно.

19-летний бразилец является продуктом академии "Сан-Паулу", сыграв 33 матча за первую команду после своего дебюта в июле прошлого года.

"Мы достаточно давно наблюдали за Маркиньосом. Ему 19, он все еще очень молод, и это игрок на будущее. Маркиньос прибудет к началу предсезонной подготовки, и мы надеемся, что он почувствует себя здесь как дома и продолжит свое развитие с нами", — сообщил технический директор "Арсенала" Эду по поводу своего соотечественника.


Метки Арсенал, Маркиньос, Сан-Паулу, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 13.06.2022 19:00

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  1. noi39 13.06.2022 19:34 # noi39
    Вот ганнеры делают дела, тихой сапой, без шума, сработали трансфер.

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  2. vagifspurs 13.06.2022 19:15 # vagifspurs
    Тоттенхэм - Перишич
    Арсенал - нонейм доходяга

    Оруууууууууууууууууууууууу

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  3. makeewadim 13.06.2022 19:11 # makeewadim
    Что за Дед?!

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