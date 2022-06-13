Кейн уверен, что появление Нуньеса и Холанда пойдет ему на пользу

Харри Кейн Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн уверен, что появление в Премьер-Лиге Дарвина Нуньеса и Эрлинга Холанда пойдет ему на пользу.

Ранее в понедельник "Бенфика" подтвердила продажу Нуньеса в "Ливерпуль", а "Манчестер Сити" завершил приобретение Холанда у дортмундской "Боруссии".

Кейн уже предвкушает борьбу за звание лучшего бомбардира Премьер-Лиги в новом сезоне и находит в приходе двух таких звездных нападающих мотивацию для себя.

"За "Золотую бутсу" всегда идет тяжелая борьба, и уже несколько лет в Премьер-Лиге выступают некоторые из лучших нападающих в мире. В каждом сыгранном мной сезоне борьба всегда была тяжелой".

"Это ожидаемо, что нападающие топ-уровня хотят выступать в Премьер-Лиге, и с приходом этих двоих борьба будет еще упорнее. Но хорошая конкуренция помогает мне как игроку, стимулирует становиться лучше, поэтому я предвкушаю это испытание", — цитирует Кейна Evening Standard.


Метки Кейн, Ливерпуль, Манчестер Сити, Нуньес, Премьер-Лига, Тоттенхэм, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 13.06.2022 18:00

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Последние комментарии:




  1. vagifspurs 13.06.2022 18:13 # vagifspurs
    Красавчик, ох будет красиво если возьмёт бутсу по окончанию сезона попутно обоссав и урода и даунрвина.

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  2. narcot 13.06.2022 18:04 # narcot
    какая тебе, бревну, польза, луль

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