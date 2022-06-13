Кейн уверен, что появление Нуньеса и Холанда пойдет ему на пользу
Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн уверен, что появление в Премьер-Лиге Дарвина Нуньеса и Эрлинга Холанда пойдет ему на пользу.
Ранее в понедельник "Бенфика" подтвердила продажу Нуньеса в "Ливерпуль", а "Манчестер Сити" завершил приобретение Холанда у дортмундской "Боруссии".
Кейн уже предвкушает борьбу за звание лучшего бомбардира Премьер-Лиги в новом сезоне и находит в приходе двух таких звездных нападающих мотивацию для себя.
"За "Золотую бутсу" всегда идет тяжелая борьба, и уже несколько лет в Премьер-Лиге выступают некоторые из лучших нападающих в мире. В каждом сыгранном мной сезоне борьба всегда была тяжелой".
"Это ожидаемо, что нападающие топ-уровня хотят выступать в Премьер-Лиге, и с приходом этих двоих борьба будет еще упорнее. Но хорошая конкуренция помогает мне как игроку, стимулирует становиться лучше, поэтому я предвкушаю это испытание", — цитирует Кейна Evening Standard.
13.06.2022 18:00
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Красавчик, ох будет красиво если возьмёт бутсу по окончанию сезона попутно обоссав и урода и даунрвина.
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какая тебе, бревну, польза, луль
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