Кейн уверен, что появление Нуньеса и Холанда пойдет ему на пользу

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн уверен, что появление в Премьер-Лиге Дарвина Нуньеса и Эрлинга Холанда пойдет ему на пользу.

Ранее в понедельник "Бенфика" подтвердила продажу Нуньеса в "Ливерпуль", а "Манчестер Сити" завершил приобретение Холанда у дортмундской "Боруссии".



Кейн уже предвкушает борьбу за звание лучшего бомбардира Премьер-Лиги в новом сезоне и находит в приходе двух таких звездных нападающих мотивацию для себя.



"За "Золотую бутсу" всегда идет тяжелая борьба, и уже несколько лет в Премьер-Лиге выступают некоторые из лучших нападающих в мире. В каждом сыгранном мной сезоне борьба всегда была тяжелой".



"Это ожидаемо, что нападающие топ-уровня хотят выступать в Премьер-Лиге, и с приходом этих двоих борьба будет еще упорнее. Но хорошая конкуренция помогает мне как игроку, стимулирует становиться лучше, поэтому я предвкушаю это испытание", — цитирует Кейна Evening Standard.