"РБ Лейпциг" оценил Нкуну в 100 миллионов фунтов

Кристофер Нкунку "РБ Лейпциг" установил заградительную цену в 100 миллионов фунтов за своего вингера Кристофера Нкунку.

Нкунку выдающимся образом провел сезон 2021/22, забив 35 голов и отдав 20 результативных передач в 51 матче за "РБ Лейпциг".

Своей блестящей игрой 24-летний француз привлек внимание ряда европейских грандов, включая "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Арсенал" и ПСЖ.

Однако The Independent утверждает, что Нкунку предпочитает не менять клуб этим летом, а в "РБ Лейпциг" считают, что еще один сезон в Бундеслиге пойдет Кристоферу на пользу.

Именно поэтому на это лето "РБ Лейпциг" установил за Нкунку заградительную цену в 100 млн. фунтов. Это должно отвадить другие клубы, а заодно станет намеком, сколько придется заплатить за Кристофера через год, когда игрок будет открыт к уходу на повышение.


Метки Нкунку, РБ Лейпциг

Автор mihajlo   

Дата 13.06.2022 17:00

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  1. takernotagiver 13.06.2022 17:18 # takernotagiver
    "и ПСЖ")))

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  2. takernotagiver 13.06.2022 17:13 # takernotagiver
    Охуевшие клубы колхозных лиг реально перегибают палку

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  3. slash-lfc 13.06.2022 17:00 # slash-lfc
    Уеххехехехехехе. Ща за каждого мало мальски умеющего пинать мяч будут требовать сотку

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