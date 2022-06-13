"РБ Лейпциг" оценил Нкуну в 100 миллионов фунтов

"РБ Лейпциг" установил заградительную цену в 100 миллионов фунтов за своего вингера Кристофера Нкунку.

Нкунку выдающимся образом провел сезон 2021/22, забив 35 голов и отдав 20 результативных передач в 51 матче за "РБ Лейпциг".



Своей блестящей игрой 24-летний француз привлек внимание ряда европейских грандов, включая "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Арсенал" и ПСЖ.



Однако The Independent утверждает, что Нкунку предпочитает не менять клуб этим летом, а в "РБ Лейпциг" считают, что еще один сезон в Бундеслиге пойдет Кристоферу на пользу.



Именно поэтому на это лето "РБ Лейпциг" установил за Нкунку заградительную цену в 100 млн. фунтов. Это должно отвадить другие клубы, а заодно станет намеком, сколько придется заплатить за Кристофера через год, когда игрок будет открыт к уходу на повышение.