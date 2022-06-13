"Челси" продлил контракт с Гилмором до 2024 года
"Челси" воспользовался своей опцией и продлил на 12 месяцев контракт с полузащитником Билли Гилмором.
Всего лишь год назад Гилмору выдавали огромные авансы и называли преемником Нголо Канте. Чтобы Билли смог продолжить свое развитие, "синие" отправили Билли в аренду в "Норвич" на сезон 2021/22.
Однако 21-летний шотландец толком себя не проявил на "Кэрроу Роуд", сыграв 24 матча в Премьер-Лиге и не сумев предотвратить вылет "канареек" в Чемпионшип.
Контракт Гилмора должен был истечь уже следующим летом, однако "Челси" воспользовался своей опцией и продлил трудовой договор с Билли до июня 2024, сообщает Evening Standard.
Продление контракта с Гилмором позволит "Челси" сохранить трансферную стоимость игрока. Кроме того, "синие" смогут снова отправить Билли в аренду, если так решит главный тренер Томас Тухель.
13.06.2022 16:00
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Очень странно, что не смог заиграть в Норвиче (хотя с другой стороны, там вообще играть трудно). Когда Лэмпард давал ему шанс, всегда был одним из лучших на поле. Хреново, что своим настолько не доверяют, что даже после череды отличных матчей всё равно оказываются на лавке. Просто потому что имя не Жоржиньо и не отдавали за него 50 млн.
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… и в аренду в Эвертон
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