"Челси" продлил контракт с Гилмором до 2024 года

"Челси" воспользовался своей опцией и продлил на 12 месяцев контракт с полузащитником Билли Гилмором.

Всего лишь год назад Гилмору выдавали огромные авансы и называли преемником Нголо Канте. Чтобы Билли смог продолжить свое развитие, "синие" отправили Билли в аренду в "Норвич" на сезон 2021/22.



Однако 21-летний шотландец толком себя не проявил на "Кэрроу Роуд", сыграв 24 матча в Премьер-Лиге и не сумев предотвратить вылет "канареек" в Чемпионшип.



Контракт Гилмора должен был истечь уже следующим летом, однако "Челси" воспользовался своей опцией и продлил трудовой договор с Билли до июня 2024, сообщает Evening Standard.



Продление контракта с Гилмором позволит "Челси" сохранить трансферную стоимость игрока. Кроме того, "синие" смогут снова отправить Билли в аренду, если так решит главный тренер Томас Тухель.