Влахович не помышлял о переходе в "Арсенал" в январе

Нападающий "Ювентуса" Душан Влахович заявил, что не рассматривал вариант с "Арсеналом" в зимнее трансферное окно.

Влахович считался целью номер один "Арсенала" в январе на замену Пьер-Эмерику Обамеянгу, которому было позволено уйти в "Барселону".



Однако Душан затянул с решением, только на исходе января сменив "Фиорентину" на "Ювентус". У "канониров" просто не осталось времени, чтобы найти другого нападающего.



Сам же 22-летний серб уверяет, что его отъезд из Италии всегда был исключен.



"Возможно, мой агент знает что-нибудь об этом (предложении "Арсенала"), но лично я ни с кем не разговаривал об этом".



"У меня на уме был только один клуб, потому что "Ювентус" есть "Ювентус". Здесь нечего добавить. Для меня честь носить эту футболку. Каждый раз ты испытываешь невероятное ощущение, надевая ее".



"Я определенно ассоциирую себя с ДНК клуба. Индивидуальность "Ювентуса" соответствует моей индивидуальности. Здесь ты никогда не сдаешься, ты всегда сражаешься, ты жертвуешь собой. Именно это я искал", — сообщил Влахович The Telegraph.