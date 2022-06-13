Холанд: "Я фанат "Сити" всю свою жизнь"

Новичок "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд признался, что болеет за клуб с "Этихад" всю свою жизнь.

В понедельник "Сити" объявил о подписании пятилетнего контракта с 21-летним Эрлингом, чей отец Альф-Инге провел 47 матчей за "горожан" с 2000 по 2003 год.



Как раз своему отцу Холанд и обязан любовью к "Сити", однако Эрлинг выбрал "горожан" еще и потому, что надеется развиваться здесь.



"Почему "Сити"? Во-первых, немного из-за моего отца. Я родился в Англии. Я являюсь фанатом "Сити" всю свою жизнь. Я многое знаю о клубе".



"В конце концов все свелось к двум вещам: я чувствую себя как дома здесь, и я чувствую, что смогу развиваться и показывать свою лучшую игру в "Сити".



"Мне нравится стиль игры этой команды. Мне нравится атакующий футбол. Мне нравится эта позитивная атмосфера вокруг футбола "Сити".



"Это мне очень нравится, поэтому я думаю, мы хорошо подходим друг другу", — сообщил Холанд официальному веб-сайту "Сити".