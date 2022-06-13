Холанд: "Я фанат "Сити" всю свою жизнь"

Эрлинг Холанд Новичок "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд признался, что болеет за клуб с "Этихад" всю свою жизнь.

В понедельник "Сити" объявил о подписании пятилетнего контракта с 21-летним Эрлингом, чей отец Альф-Инге провел 47 матчей за "горожан" с 2000 по 2003 год.

Как раз своему отцу Холанд и обязан любовью к "Сити", однако Эрлинг выбрал "горожан" еще и потому, что надеется развиваться здесь.

"Почему "Сити"? Во-первых, немного из-за моего отца. Я родился в Англии. Я являюсь фанатом "Сити" всю свою жизнь. Я многое знаю о клубе".

"В конце концов все свелось к двум вещам: я чувствую себя как дома здесь, и я чувствую, что смогу развиваться и показывать свою лучшую игру в "Сити".

"Мне нравится стиль игры этой команды. Мне нравится атакующий футбол. Мне нравится эта позитивная атмосфера вокруг футбола "Сити".

"Это мне очень нравится, поэтому я думаю, мы хорошо подходим друг другу", — сообщил Холанд официальному веб-сайту "Сити".


Метки Манчестер Сити, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 13.06.2022 14:00

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  1. englandonelove 13.06.2022 14:54 # englandonelove
    КОРОЛЬ!!!

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  2. kirliut 13.06.2022 14:46 # kirliut
    Голанд старший терпилой был,Кин его щимил как лоха))))

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  3. kirliut 13.06.2022 14:39 # kirliut
    Чему там было фанатеть &#129318;&#8205;&#9794;&#65039;Сосякали всю жизнь. Бедный Голанд,вся жизнь лоха-печально.И тут попёрло.Наверно даже золотой-голубой унитаз купил)))

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  4. mancityman 13.06.2022 14:28 # mancityman
    КОРОЛЬ!!!

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  5. kipeloff89 13.06.2022 14:21 # kipeloff89
    КОРОЛЬ!!!

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  6. moneycity 13.06.2022 14:12 # moneycity
    КОРОЛЬ!

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  7. true-manc 13.06.2022 14:10 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

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  8. serj6046 13.06.2022 14:03 # serj6046
    голубец нордический

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