Холанд: "Я фанат "Сити" всю свою жизнь"
Новичок "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд признался, что болеет за клуб с "Этихад" всю свою жизнь.
В понедельник "Сити" объявил о подписании пятилетнего контракта с 21-летним Эрлингом, чей отец Альф-Инге провел 47 матчей за "горожан" с 2000 по 2003 год.
Как раз своему отцу Холанд и обязан любовью к "Сити", однако Эрлинг выбрал "горожан" еще и потому, что надеется развиваться здесь.
"Почему "Сити"? Во-первых, немного из-за моего отца. Я родился в Англии. Я являюсь фанатом "Сити" всю свою жизнь. Я многое знаю о клубе".
"В конце концов все свелось к двум вещам: я чувствую себя как дома здесь, и я чувствую, что смогу развиваться и показывать свою лучшую игру в "Сити".
"Мне нравится стиль игры этой команды. Мне нравится атакующий футбол. Мне нравится эта позитивная атмосфера вокруг футбола "Сити".
"Это мне очень нравится, поэтому я думаю, мы хорошо подходим друг другу", — сообщил Холанд официальному веб-сайту "Сити".
13.06.2022 14:00
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КОРОЛЬ!!!
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Голанд старший терпилой был,Кин его щимил как лоха))))
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Чему там было фанатеть 🤦‍♂️Сосякали всю жизнь. Бедный Голанд,вся жизнь лоха-печально.И тут попёрло.Наверно даже золотой-голубой унитаз купил)))
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КОРОЛЬ!!!
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КОРОЛЬ!!!
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КОРОЛЬ!
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КОРОЛЬ!!!
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голубец нордический
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