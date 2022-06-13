"Сити" завершил приобретение Холанда
"Манчестер Сити" официально завершил приобретение нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.
"Сити" выплатил 51 миллион фунтов отступных по контракту Холанда в Дортмунде, но с учетом комиссионных, бонуса за переход и прочих сопутствующих расходов Эрлинг обошелся "горожанам" в 85.5 млн. фунтов, уточняет Sky Sports.
21-летний норвежец заключил с "Сити" контракт до 2027 года и формально присоединится к чемпионам Премьер-Лиги 1 июля.
Эрлинг переходит в "Сити" спустя почти 22 года, как его отец Альф-Инге стал игроком "горожан". Семейный фактор определенно сыграл свою роль в решении экс-игрока "Ред Булл" и "Мольде".
В лице Холанда "Сити" получает проверенного бомбардира, забившего 86 голов в 89 матчах после своего переезда из Зальцбурга в Дортмунд в январе 2020.
"Мы следили за Эрлингом несколько лет, поэтому мы довольны, что смогли заполучить его в "Манчестер Сити".
"Он огромный талант, и последние несколько сезонов он был одним из лучших нападающих в Европе. У него исключительные показатели результативности, а его игра за дортмундскую "Боруссию" и особенно в Лиге Чемпионов доказывают, что он может быть успешен на высочайшем уровне".
"У Эрлинга есть все, что мы хотим от нападающего, и мы уверены, что он идеален для нашей команды и нашего стиля игры".
"Он добился выдающегося прогресса, но ему только 21. Его лучшие годы впереди, и мы уверены, что он сможет стать еще лучше, работая с Пепом (Гвардиолой)".
"Это захватывающее приобретение для нашего клуба, и я уверен, наши фанаты будут наслаждаться, наблюдая игру Эрлига за эту команду", — сообщил спортивный директор "Сити" Чики Бегиристайн.
"Это день большой гордости для меня и моей семьи. Я всегда следил за "Сити", и я получал удовольствие от их игры в последние сезоны. Я восхищаюсь их стилем игры, это захватывает дух, и они создают много моментов, что идеально для игрока вроде меня".
"В этой команде так много игроков мирового уровня, а Пеп — один из величайших тренеров всех времен, поэтому я убежден, что это правильное место, чтобы реализовать свои амбиции".
"Я хочу забивать голы, выигрывать трофеи и становиться лучше как футболист. Уверен, здесь я это смогу. Это отличный переход для меня, и мне не терпится начать предсезонную подготовку", — сообщил сам Холанд.
13.06.2022 13:00
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Последние комментарии:
лузерxyйня как всегда на второй позиции, под КОРОЛЯМИ!!!
В принципе ничего удивительного, всю свою историю xyeсосы на подсосе!!!
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В общем, очередной Лукаку в АПЛ. Защитники АПЛ - не мягкотелые фрицы)
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КОРОЛИ на главной!
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> Пеп — один из величайших тренеров всех времен, поэтому я убежден, что это правильное место, чтобы реализовать свои амбиции".
все умные и амбициозные футболисты хотят играть у Пепа. тупые же идут к неудачнику клопу нюхать нашу попу
(ответить)
Холанд
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/1/13/TheHostTheXFiles.jpg
(ответить)
> "В этой команде так много игроков мирового уровня, а Пеп — один из величайших тренеров всех времен, поэтому я убежден, что это правильное место, чтобы реализовать свои амбиции".
> "Я хочу забивать голы, выигрывать трофеи и становиться лучше как футболист. Уверен, здесь я это смогу. Это отличный переход для меня, и мне не терпится начать предсезонную подготовку", — сообщил сам Холанд.
КОРОЛЬ!!!
Эрлинг, удачи тебе, дорогой! Продолжай дело великого Серхио Агуэро - клади мячи пачками!
(ответить)
До Кейна кончено ему как до луны пешком, но в сравнении с Даунрвином он мега топарь, еб1ало конечно стремное..
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гав-гавриил:
> гав-гав-гав
норм старая скузя горит от мощи КОРОЛЕЙ, ору)))
(ответить)
Реал 1 - 0 подзалупаль
Сити 93
Подзалупаль 92
Ахахахаахахааххааххахахахах ебать ореооооооо
(ответить)
> "Мы следили за Эрлингом несколько лет, поэтому мы довольны, что смогли заполучить его в "Манчестер Сити".
> "Он огромный талант, и последние несколько сезонов он был одним из лучших нападающих в Европе. У него исключительные показатели результативности, а его игра за дортмундскую "Боруссию" и особенно в Лиге Чемпионов доказывают, что он может быть успешен на высочайшем уровне".
> "У Эрлинга есть все, что мы хотим от нападающего, и мы уверены, что он идеален для нашей команды и нашего стиля игры".
> "Он добился выдающегося прогресса, но ему только 21. Его лучшие годы впереди, и мы уверены, что он сможет стать еще лучше, работая с Пепом (Гвардиолой)".
> "Это захватывающее приобретение для нашего клуба, и я уверен, наши фанаты будут наслаждаться, наблюдая игру Эрлига за эту команду", — сообщил спортивный директор "Сити" Чики Бегиристайн.
КОРОЛИ!!!
(ответить)
Красиво горит обоссанная скузня)
(ответить)
Сосолах и Мане ссут на трамплинпуль, а сити берет молодых топарей
Фил деференс подзалюпники
(ответить)
Норвежский Кэрродд подъехал А шума то)))))))
(ответить)
ТОПовый трансфер! АПЛ и Мансити от этого только прибавит.
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От вида ебала этого дауна рвутся даже самые эластичные жёппы среди полторашек - сразу видно что всратой параше ака мансити плевать на душевное здоровье своих фоннадов.
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характер нордический но ГОЛУБОЙ как и весь ситишка со своими болельщиками
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Долбоёбы лучше фото не придумали, шпала ёбаная
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Дегенерат в сучий клуб.
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КОРОЛИ!!!
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КОРОЛИ 2022-2023:
------------------------------Эдя-----------------------------
-Канселу-Рубенчик-Эмерик-Кукурелья-
----------------------------Родря---------------------------
-------------Бернарду---------Кевин-----------------
--Хули----------------Эрлинг-----------------Филя--
ССЫТЕСЬ, ЧМОХИ???
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