"Сити" завершил приобретение Холанда

Эрлинг Холанд "Манчестер Сити" официально завершил приобретение нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

"Сити" выплатил 51 миллион фунтов отступных по контракту Холанда в Дортмунде, но с учетом комиссионных, бонуса за переход и прочих сопутствующих расходов Эрлинг обошелся "горожанам" в 85.5 млн. фунтов, уточняет Sky Sports.

21-летний норвежец заключил с "Сити" контракт до 2027 года и формально присоединится к чемпионам Премьер-Лиги 1 июля.

Эрлинг переходит в "Сити" спустя почти 22 года, как его отец Альф-Инге стал игроком "горожан". Семейный фактор определенно сыграл свою роль в решении экс-игрока "Ред Булл" и "Мольде".

В лице Холанда "Сити" получает проверенного бомбардира, забившего 86 голов в 89 матчах после своего переезда из Зальцбурга в Дортмунд в январе 2020.

"Мы следили за Эрлингом несколько лет, поэтому мы довольны, что смогли заполучить его в "Манчестер Сити".

"Он огромный талант, и последние несколько сезонов он был одним из лучших нападающих в Европе. У него исключительные показатели результативности, а его игра за дортмундскую "Боруссию" и особенно в Лиге Чемпионов доказывают, что он может быть успешен на высочайшем уровне".

"У Эрлинга есть все, что мы хотим от нападающего, и мы уверены, что он идеален для нашей команды и нашего стиля игры".

"Он добился выдающегося прогресса, но ему только 21. Его лучшие годы впереди, и мы уверены, что он сможет стать еще лучше, работая с Пепом (Гвардиолой)".

"Это захватывающее приобретение для нашего клуба, и я уверен, наши фанаты будут наслаждаться, наблюдая игру Эрлига за эту команду", — сообщил спортивный директор "Сити" Чики Бегиристайн.

"Это день большой гордости для меня и моей семьи. Я всегда следил за "Сити", и я получал удовольствие от их игры в последние сезоны. Я восхищаюсь их стилем игры, это захватывает дух, и они создают много моментов, что идеально для игрока вроде меня".

"В этой команде так много игроков мирового уровня, а Пеп — один из величайших тренеров всех времен, поэтому я убежден, что это правильное место, чтобы реализовать свои амбиции".

"Я хочу забивать голы, выигрывать трофеи и становиться лучше как футболист. Уверен, здесь я это смогу. Это отличный переход для меня, и мне не терпится начать предсезонную подготовку", — сообщил сам Холанд.

Эрлинг Холанд


Метки Боруссия, Манчестер Сити, трансферы, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 13.06.2022 13:00

Количество просмотров Просмотров: 1326

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Последние комментарии:




  1. mancityman 13.06.2022 13:49 # mancityman
    лузерxyйня как всегда на второй позиции, под КОРОЛЯМИ!!!

    В принципе ничего удивительного, всю свою историю xyeсосы на подсосе!!!

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  2. takernotagiver 13.06.2022 13:47 # takernotagiver
    В общем, очередной Лукаку в АПЛ. Защитники АПЛ - не мягкотелые фрицы)

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  3. high-malvern 13.06.2022 13:46 # high-malvern
    КОРОЛИ на главной!

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  4. true-manc 13.06.2022 13:46 # true-manc
    > Пеп — один из величайших тренеров всех времен, поэтому я убежден, что это правильное место, чтобы реализовать свои амбиции".

    все умные и амбициозные футболисты хотят играть у Пепа. тупые же идут к неудачнику клопу нюхать нашу попу

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  5. shakur 13.06.2022 13:43 # shakur
    Холанд
    https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/1/13/TheHostTheXFiles.jpg

    (ответить)

  6. true-manc 13.06.2022 13:42 # true-manc
    > "В этой команде так много игроков мирового уровня, а Пеп — один из величайших тренеров всех времен, поэтому я убежден, что это правильное место, чтобы реализовать свои амбиции".
    > "Я хочу забивать голы, выигрывать трофеи и становиться лучше как футболист. Уверен, здесь я это смогу. Это отличный переход для меня, и мне не терпится начать предсезонную подготовку", — сообщил сам Холанд.

    КОРОЛЬ!!!
    Эрлинг, удачи тебе, дорогой! Продолжай дело великого Серхио Агуэро - клади мячи пачками!

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  7. vagifspurs 13.06.2022 13:40 # vagifspurs
    До Кейна кончено ему как до луны пешком, но в сравнении с Даунрвином он мега топарь, еб1ало конечно стремное..

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  8. true-manc 13.06.2022 13:40 # true-manc
    гав-гавриил:
    > гав-гав-гав

    норм старая скузя горит от мощи КОРОЛЕЙ, ору)))

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  9. meshuggah 13.06.2022 13:39 # meshuggah
    Реал 1 - 0 подзалупаль
    Сити 93
    Подзалупаль 92

    Ахахахаахахааххааххахахахах ебать ореооооооо

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  10. true-manc 13.06.2022 13:38 # true-manc
    > "Мы следили за Эрлингом несколько лет, поэтому мы довольны, что смогли заполучить его в "Манчестер Сити".
    > "Он огромный талант, и последние несколько сезонов он был одним из лучших нападающих в Европе. У него исключительные показатели результативности, а его игра за дортмундскую "Боруссию" и особенно в Лиге Чемпионов доказывают, что он может быть успешен на высочайшем уровне".
    > "У Эрлинга есть все, что мы хотим от нападающего, и мы уверены, что он идеален для нашей команды и нашего стиля игры".
    > "Он добился выдающегося прогресса, но ему только 21. Его лучшие годы впереди, и мы уверены, что он сможет стать еще лучше, работая с Пепом (Гвардиолой)".
    > "Это захватывающее приобретение для нашего клуба, и я уверен, наши фанаты будут наслаждаться, наблюдая игру Эрлига за эту команду", — сообщил спортивный директор "Сити" Чики Бегиристайн.

    КОРОЛИ!!!

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  11. moneycity 13.06.2022 13:38 # moneycity
    Красиво горит обоссанная скузня)

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  12. meshuggah 13.06.2022 13:37 # meshuggah
    Сосолах и Мане ссут на трамплинпуль, а сити берет молодых топарей
    Фил деференс подзалюпники

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  13. takernotagiver 13.06.2022 13:37 # takernotagiver
    Норвежский Кэрродд подъехал А шума то)))))))

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  14. sellman 13.06.2022 13:35 # sellman
    ТОПовый трансфер! АПЛ и Мансити от этого только прибавит.

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  15. fakekafake 13.06.2022 13:32 # fakekafake
    От вида ебала этого дауна рвутся даже самые эластичные жёппы среди полторашек - сразу видно что всратой параше ака мансити плевать на душевное здоровье своих фоннадов.

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  16. serj6046 13.06.2022 13:29 # serj6046
    характер нордический но ГОЛУБОЙ как и весь ситишка со своими болельщиками

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  17. mancunia-planet 13.06.2022 13:27 # mancunia-planet
    Долбоёбы лучше фото не придумали, шпала ёбаная

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  18. fakekafake 13.06.2022 13:23 # fakekafake
    Дегенерат в сучий клуб.

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  19. moneycity 13.06.2022 13:22 # moneycity
    КОРОЛИ!!!

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  20. true-manc 13.06.2022 13:18 # true-manc
    КОРОЛИ 2022-2023:

    ------------------------------Эдя-----------------------------
    -Канселу-Рубенчик-Эмерик-Кукурелья-
    ----------------------------Родря---------------------------
    -------------Бернарду---------Кевин-----------------
    --Хули----------------Эрлинг-----------------Филя--

    ССЫТЕСЬ, ЧМОХИ???

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