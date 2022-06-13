"Сити" завершил приобретение Холанда

"Манчестер Сити" официально завершил приобретение нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

"Сити" выплатил 51 миллион фунтов отступных по контракту Холанда в Дортмунде, но с учетом комиссионных, бонуса за переход и прочих сопутствующих расходов Эрлинг обошелся "горожанам" в 85.5 млн. фунтов, уточняет Sky Sports.



21-летний норвежец заключил с "Сити" контракт до 2027 года и формально присоединится к чемпионам Премьер-Лиги 1 июля.



Эрлинг переходит в "Сити" спустя почти 22 года, как его отец Альф-Инге стал игроком "горожан". Семейный фактор определенно сыграл свою роль в решении экс-игрока "Ред Булл" и "Мольде".



В лице Холанда "Сити" получает проверенного бомбардира, забившего 86 голов в 89 матчах после своего переезда из Зальцбурга в Дортмунд в январе 2020.



"Мы следили за Эрлингом несколько лет, поэтому мы довольны, что смогли заполучить его в "Манчестер Сити".



"Он огромный талант, и последние несколько сезонов он был одним из лучших нападающих в Европе. У него исключительные показатели результативности, а его игра за дортмундскую "Боруссию" и особенно в Лиге Чемпионов доказывают, что он может быть успешен на высочайшем уровне".



"У Эрлинга есть все, что мы хотим от нападающего, и мы уверены, что он идеален для нашей команды и нашего стиля игры".



"Он добился выдающегося прогресса, но ему только 21. Его лучшие годы впереди, и мы уверены, что он сможет стать еще лучше, работая с Пепом (Гвардиолой)".



"Это захватывающее приобретение для нашего клуба, и я уверен, наши фанаты будут наслаждаться, наблюдая игру Эрлига за эту команду", — сообщил спортивный директор "Сити" Чики Бегиристайн.



"Это день большой гордости для меня и моей семьи. Я всегда следил за "Сити", и я получал удовольствие от их игры в последние сезоны. Я восхищаюсь их стилем игры, это захватывает дух, и они создают много моментов, что идеально для игрока вроде меня".



"В этой команде так много игроков мирового уровня, а Пеп — один из величайших тренеров всех времен, поэтому я убежден, что это правильное место, чтобы реализовать свои амбиции".



"Я хочу забивать голы, выигрывать трофеи и становиться лучше как футболист. Уверен, здесь я это смогу. Это отличный переход для меня, и мне не терпится начать предсезонную подготовку", — сообщил сам Холанд.



