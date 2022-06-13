"Бенфика" объявила о продаже Нуньеса в "Ливерпуль"
"Бенфика" официально объявила о достигнутой договоренности насчет продажи нападающего Дарвина Нуньеса в "Ливерпуль".
Как гласит опубликованное в понедельник утром заявление португальского клуба, "Ливерпуль" заплатит за Нуньеса 75 миллионов евро (64.2 млн. фунтов), а еще 25 млн. евро (21.4 млн. фунтов) будут предусмотрены в виде бонусов.
Таким образом, общая стоимость Дарвина может вырасти до 100 млн. евро (85.7 млн. фунтов), что стало бы новым трансферным рекордом для клуба с "Энфилда".
Отметим, что в данный момент самым дорогим приобретением "Ливерпуля" всех времен является защитник Виргил Ван Дейк, за которого "красные" заплатили "Саутгемптону" 75 млн. фунтов в январе 2018.
Сделка по Нуньесу будет заключена после прохождения игроком медобследования и подписания личного контракта. Ожидается, что эти формальности будут улажены уже сегодня.
В лице 22-летнего уругвайца "Ливерпуль" получит бомбардира, забившего 34 гола за "Бенфику" в минувшем сезоне, в том числе в обоих четвертьфинальных матчах Лиги Чемпионов против команды Юргена Клоппа.
13.06.2022 12:00
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Последние комментарии:
КОРОЛИ:
> долго следяет за футболистами, анализируют их игру несколько лет, подписывают в нужный момент топов за выгодный прайс
скузня:
> суетятся и подписывают бомжа за оверпрайс, потому что он закатил им в ЛЧ в двух матчах, а КОРОЛИ купили себе напа и типо нужно им ответить
ору)))
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Если игрок даже по ютуб нарезкам не впечатляет,то всё очень плохо.
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В этом трансфере вся суть скузни - недальновидность, суетливость, пассивная роль колбасы. Я уверен, что если б мы не подписали Холанда, скузня бы не покупала в панике за бешенные деньги первого попавшегося бича) Чисто развели долбоебов, как в прошлом году развели маню на покупку пеналды)
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из дорогих покупок у ливерпуля в последнее время только кейта говнецом оказался. остальные удачные
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Хз правда или нет, но у чела вроде была травма связанная с крестами, так что отношение двоякое, как бы второй Кэрролл не получился.
Остается уповать что исторически у ЛФК с покупкой нападающих редко были пролеты, ну и пресловутый манибол анализ не допустил ошибки
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Кэрролл 2.0
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Ещё один бегунок типа Диаз :)) собирают латино америкосов..
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ну и цены.
100 лямов за ноунейма с одним нормальным сезоном. Бенфика норм развела портовых, сейчас вместо него возьмет очередного ноунейма из Аргентины\Уругвая за 5 лямов, который будет делать тоже самое, а может даже и лучше.
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Ахахахаха
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10-ку положит
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