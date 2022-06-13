"Бенфика" объявила о продаже Нуньеса в "Ливерпуль"

"Бенфика" официально объявила о достигнутой договоренности насчет продажи нападающего Дарвина Нуньеса в "Ливерпуль".

Как гласит опубликованное в понедельник утром заявление португальского клуба, "Ливерпуль" заплатит за Нуньеса 75 миллионов евро (64.2 млн. фунтов), а еще 25 млн. евро (21.4 млн. фунтов) будут предусмотрены в виде бонусов.



Таким образом, общая стоимость Дарвина может вырасти до 100 млн. евро (85.7 млн. фунтов), что стало бы новым трансферным рекордом для клуба с "Энфилда".



Отметим, что в данный момент самым дорогим приобретением "Ливерпуля" всех времен является защитник Виргил Ван Дейк, за которого "красные" заплатили "Саутгемптону" 75 млн. фунтов в январе 2018.



Сделка по Нуньесу будет заключена после прохождения игроком медобследования и подписания личного контракта. Ожидается, что эти формальности будут улажены уже сегодня.



В лице 22-летнего уругвайца "Ливерпуль" получит бомбардира, забившего 34 гола за "Бенфику" в минувшем сезоне, в том числе в обоих четвертьфинальных матчах Лиги Чемпионов против команды Юргена Клоппа.