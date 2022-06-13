"Бенфика" объявила о продаже Нуньеса в "Ливерпуль"

Дарвин Нуньес "Бенфика" официально объявила о достигнутой договоренности насчет продажи нападающего Дарвина Нуньеса в "Ливерпуль".

Как гласит опубликованное в понедельник утром заявление португальского клуба, "Ливерпуль" заплатит за Нуньеса 75 миллионов евро (64.2 млн. фунтов), а еще 25 млн. евро (21.4 млн. фунтов) будут предусмотрены в виде бонусов.

Таким образом, общая стоимость Дарвина может вырасти до 100 млн. евро (85.7 млн. фунтов), что стало бы новым трансферным рекордом для клуба с "Энфилда".

Отметим, что в данный момент самым дорогим приобретением "Ливерпуля" всех времен является защитник Виргил Ван Дейк, за которого "красные" заплатили "Саутгемптону" 75 млн. фунтов в январе 2018.

Сделка по Нуньесу будет заключена после прохождения игроком медобследования и подписания личного контракта. Ожидается, что эти формальности будут улажены уже сегодня.

В лице 22-летнего уругвайца "Ливерпуль" получит бомбардира, забившего 34 гола за "Бенфику" в минувшем сезоне, в том числе в обоих четвертьфинальных матчах Лиги Чемпионов против команды Юргена Клоппа.


Метки Бенфика, Ливерпуль, Нуньес, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 13.06.2022 12:00

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Последние комментарии:




  1. true-manc 13.06.2022 12:18 # true-manc
    КОРОЛИ:
    > долго следяет за футболистами, анализируют их игру несколько лет, подписывают в нужный момент топов за выгодный прайс

    скузня:
    > суетятся и подписывают бомжа за оверпрайс, потому что он закатил им в ЛЧ в двух матчах, а КОРОЛИ купили себе напа и типо нужно им ответить

    ору)))

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  2. jirrort 13.06.2022 12:17 # jirrort
    Если игрок даже по ютуб нарезкам не впечатляет,то всё очень плохо.

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  3. true-manc 13.06.2022 12:17 # true-manc
    В этом трансфере вся суть скузни - недальновидность, суетливость, пассивная роль колбасы. Я уверен, что если б мы не подписали Холанда, скузня бы не покупала в панике за бешенные деньги первого попавшегося бича) Чисто развели долбоебов, как в прошлом году развели маню на покупку пеналды)

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  4. raka-eve 13.06.2022 12:17 # raka-eve
    из дорогих покупок у ливерпуля в последнее время только кейта говнецом оказался. остальные удачные

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  5. algambra 13.06.2022 12:15 # algambra
    Хз правда или нет, но у чела вроде была травма связанная с крестами, так что отношение двоякое, как бы второй Кэрролл не получился.
    Остается уповать что исторически у ЛФК с покупкой нападающих редко были пролеты, ну и пресловутый манибол анализ не допустил ошибки

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  6. jirrort 13.06.2022 12:13 # jirrort
    Кэрролл 2.0

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  7. chelsiukpro 13.06.2022 12:10 # chelsiukpro
    Ещё один бегунок типа Диаз :)) собирают латино америкосов..

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  8. grafters 13.06.2022 12:09 # grafters
    ну и цены.
    100 лямов за ноунейма с одним нормальным сезоном. Бенфика норм развела портовых, сейчас вместо него возьмет очередного ноунейма из Аргентины\Уругвая за 5 лямов, который будет делать тоже самое, а может даже и лучше.

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  9. jirrort 13.06.2022 12:07 # jirrort
    Ахахахаха

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  10. great-alexander 13.06.2022 12:01 # great-alexander
    10-ку положит

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