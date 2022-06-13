Саутгейт усомнился в шансах Санчо и Рэшфорда поехать на ЧМ-2022

Маркус Рэшфорд и Джейдон Санчо Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт усомнился в шансах звезд "Манчестер Юнайтед" Джейдона Санчо и Маркуса Рэшфорда отправиться на ЧМ-2022 в Катаре.

И Санчо, и Рэшфорд были участниками Евро-2020, где англичане добрались до финала прошлым летом. А Маркус ездил еще и на предыдущий Чемпионат Мира.

Однако на матчи Лиги Наций в июне ни тот, ни другой вызваны не были, поплатившись за провальный сезон со своим клубом. Таким образом, у Санчо с Рэшфордом будет только один международный перерыв — в сентябре, — чтобы впечатлить Саутгейта перед Катаром.

"С нами только один игрок из "Юнайтед" (Харри Магуайр)! Им (Санчо и Рэшфорду) предстоит очень постараться, чтобы вернуться в состав", — цитирует Саутгейта Daily Mail.


Метки Манчестер Юнайтед, Рэшфорд, Санчо, Саутгейт, сборная Англии, ЧМ-2022

Автор mihajlo   

Дата 13.06.2022 11:00

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  1. edgarkuznetsov 13.06.2022 11:33 # edgarkuznetsov
    А в своей жопе он не усомнился

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  2. quavo 13.06.2022 11:13 # quavo
    Ну хз , санчо вроде норм играл в конце сезона

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