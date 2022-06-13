Саутгейт усомнился в шансах Санчо и Рэшфорда поехать на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт усомнился в шансах звезд "Манчестер Юнайтед" Джейдона Санчо и Маркуса Рэшфорда отправиться на ЧМ-2022 в Катаре.

И Санчо, и Рэшфорд были участниками Евро-2020, где англичане добрались до финала прошлым летом. А Маркус ездил еще и на предыдущий Чемпионат Мира.



Однако на матчи Лиги Наций в июне ни тот, ни другой вызваны не были, поплатившись за провальный сезон со своим клубом. Таким образом, у Санчо с Рэшфордом будет только один международный перерыв — в сентябре, — чтобы впечатлить Саутгейта перед Катаром.



"С нами только один игрок из "Юнайтед" (Харри Магуайр)! Им (Санчо и Рэшфорду) предстоит очень постараться, чтобы вернуться в состав", — цитирует Саутгейта Daily Mail.