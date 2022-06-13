Ван дер Ваарт советует Де Йонгу перейти в МЮ

Бывший плеймейкер "Тоттенхэма" и сборной Голландии Рафаэль Ван дер Ваарт посоветовал своему соотечественнику Френки Де Йонгу перейти из "Барселоны" в "Манчестер Юнайтед".

Де Йонг считается приоритетной трансферной целью наставника "Юнайтед" Эрика Тен Хага, с которым Френки довелось поработать в "Аяксе".



Ван дер Ваарт считает, что это отличная возможность для его соотечественника играть в привычный футбол и быть первой скрипкой в команде.



"Это был бы идеальный вариант для него. Там у тебя будет тренер, который точно знает, что ты можешь и что не можешь".



"В "Барселоне" есть игроки, которые умеют то же самое или которые, возможно, делают это лучше тебя. До тех пор, пока эти игроки есть, он не будет на своем месте в "Барселоне".



"В "Юнайтед" он смог бы играть примерно так, как играет в голландской сборной. Там он был бы единственным в своем роде", — сообщил Ван дер Ваарт Ziggo Sport.