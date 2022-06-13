Тренер сборной Сенегала: "Бавария" — лучшее место для Мане"

Главный тренер сборной Сенегал Алиу Сиссе считает, что нападающий "Ливерпуля" Садио Мане должен перейти в "Баварию".

К настоящему моменту "Бавария" сделала уже два предложения о покупке Мане, но после двух отказов взяла паузу.



По мнению Сиссе, Садио должен настоять на своем переезде в Мюнхен, потому что команда Юлиана Нагельсманна идеальна для Садио.



"Я сказал своим парням, чтобы они постарались разобраться со своими контрактами до возобновления чемпионатов. Это позволит им иметь некоторую базу на старте".



"Я слышал насчет Садио и "Баварии". На мой взгляд, это клуб, который выделяется своим постоянством. "Бавария" играет в высоком темпе, использует прессинг и обладает немецким тренером".



"Садио поиграл за "Ред Булл" в Австрии, которая находится по соседству, поэтому нельзя сказать, что это будет неизведанная территория для него".



"На мой взгляд, "Бавария" — это клуб, где он будет чувствовать себя лучше всего", — цитирует Сиссе Goal.