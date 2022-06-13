"Челси" близок к покупке Слонины

Габриэль Слонина "Челси" близок к покупке голкипера "Чикаго Файр" Габриэля "Гаги" Слонины.

В предыдущие недели 18-летнего Слонину связывали с переходом в "Реал", однако Football.London стало известно, что "Челси" выигрывает борьбу за американца польского происхождения.

Ожидается, что Слонина станет первым новичком "синих" этим летом. Покупка Габриэля откроет дверь к уходу из клуба самого дорогого голкипера мира Кепы Аррисабалаги.

В этом сезоне Слонина сыграл 13 матчей за "Чикаго Файр" в МЛС, пять раз сохранив свои ворота на замке.

Добавим, в прошлом месяце Габриэль был приглашен в сборную Польши на матчи Лиги Матчей, однако от вызова отказался, решив связать свою международную карьеру со сборной США.


Метки Слонина, Челси, Чикаго Файр

Автор mihajlo   

Дата 13.06.2022 08:00

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Последние комментарии:




  1. mixmaster 13.06.2022 09:10 # mixmaster
    ебать, уже в открытую всяких содомитов подписывают "леди Гага"))

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  2. bmw-e34 13.06.2022 08:50 # bmw-e34
    Тож поржу с фамилии)

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  3. bulbinsky 13.06.2022 08:14 # bulbinsky
    Берём слонину и решим Б. Красота

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  4. blueswin 13.06.2022 08:14 # blueswin
    20 мячей за 8 матчей пропустил, зачем он Челси? в академии есть точно такие же

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  5. scauzer11 13.06.2022 08:09 # scauzer11
    а свинину челсеи не хотят купить, а то там зина без клуба по ходу будет, да и ярмола))

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  6. bangladesh 13.06.2022 08:08 # bangladesh
    А вот и топчики подъехали

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