"Челси" близок к покупке Слонины
"Челси" близок к покупке голкипера "Чикаго Файр" Габриэля "Гаги" Слонины.
В предыдущие недели 18-летнего Слонину связывали с переходом в "Реал", однако Football.London стало известно, что "Челси" выигрывает борьбу за американца польского происхождения.
Ожидается, что Слонина станет первым новичком "синих" этим летом. Покупка Габриэля откроет дверь к уходу из клуба самого дорогого голкипера мира Кепы Аррисабалаги.
В этом сезоне Слонина сыграл 13 матчей за "Чикаго Файр" в МЛС, пять раз сохранив свои ворота на замке.
Добавим, в прошлом месяце Габриэль был приглашен в сборную Польши на матчи Лиги Матчей, однако от вызова отказался, решив связать свою международную карьеру со сборной США.
13.06.2022 08:00
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Последние комментарии:
ебать, уже в открытую всяких содомитов подписывают "леди Гага"))
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Тож поржу с фамилии)
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Берём слонину и решим Б. Красота
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20 мячей за 8 матчей пропустил, зачем он Челси? в академии есть точно такие же
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а свинину челсеи не хотят купить, а то там зина без клуба по ходу будет, да и ярмола))
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А вот и топчики подъехали
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