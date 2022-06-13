"Челси" близок к покупке Слонины

"Челси" близок к покупке голкипера "Чикаго Файр" Габриэля "Гаги" Слонины.

В предыдущие недели 18-летнего Слонину связывали с переходом в "Реал", однако Football.London стало известно, что "Челси" выигрывает борьбу за американца польского происхождения.



Ожидается, что Слонина станет первым новичком "синих" этим летом. Покупка Габриэля откроет дверь к уходу из клуба самого дорогого голкипера мира Кепы Аррисабалаги.



В этом сезоне Слонина сыграл 13 матчей за "Чикаго Файр" в МЛС, пять раз сохранив свои ворота на замке.



Добавим, в прошлом месяце Габриэль был приглашен в сборную Польши на матчи Лиги Матчей, однако от вызова отказался, решив связать свою международную карьеру со сборной США.