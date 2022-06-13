Почеттино увольняется из ПСЖ и хочет назад в Премьер-Лигу
Находящийся на пороге увольнения из ПСЖ Маурисио Почеттино собирается вернуться в Премьер-Лигу.
И хотя Почеттино уверенно выиграл французскую Лигу 1 в завершившемся сезоне, свою главную задачу — преуспеть в Лиге Чемпионов — аргентинский тренер провалил.
Фактически дни Маурисио на "Парк де Пренс" были сочтены с момента, как ПСЖ уступил "Реалу" в 1/8 финала европейского соревнования.
Кроме того, как сообщает The Telegraph, боссы парижского клуба держали зуб на Почеттино еще с прошлого лета, когда Маурисио открыто заигрывал со своим бывшим клубом "Тоттенхэмом".
Утверждается, что вопрос об увольнении Почеттино уже решен. Экс-наставник "Саутгемптона", Хеусус Перес, Мигель Дагостино, Тони Хименес и сын Маурисио Себастьяно суммарно разделяют компенсацию в 20 миллионов евро (17.1 млн. фунтов).
ПСЖ надеялся избежать выплаты этой компенсации с помощью "Манчестер Юнайтед", однако "красные дьяволы" решили назначить своим новым главным тренером не Почеттино, а Эрика Тен Хага.
Теперь Почеттино, которому ПСЖ сообщил об увольнении в начале июня, хочет вернуться в Премьер-Лигу, и можно не сомневаться, что находящегося без работы Маурисио будут связывать с любой большой вакансией в английском футболе.
13.06.2022 07:00
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