Светская хроника за понедельник

Данни Ингс был предложен "Манчестер Юнайтед". Александр Зинченко может перейти в "Барселону". Курт Зума будет собирать мусор. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

"Манчестер Юнайтед" точно купит полузащитника "Барселоны" Френки Де Йонга и вингера "Аякса" Антони. (talkSPORT)



"Ювентус" уверен в подписании четырехлетнего контракта с полузащитником "Юнайтед" Полем Погба. (Fabrizio Romano)



Нападающий "Астон Виллы" Данни Ингс был предложен "Юнайтед". (90min)



Вингер Кристофер Нкунку отвергнет интерес "Юнайтед" с "Челси" и заключит новый контракт с "РБ Лейпциг". (Leipziger Volkszeitung)



"Барселона" видит в защитнике "Манчестер Сити" Александре Зинченко альтернативу Маркосу Алонсо из "Челси". (Mundo Deportivo)



"Челси" готов вступить в борьбу за нападающего "Баварии" Роберта Левандовски, если избавится от Ромелу Лукаку. (Daily Star)



"Интер" пока не выходил на прямой контакт с "Челси" насчет возвращения Лукаку. (Fabrizio Romano)



Агент крайнего защитника "Вильярреала" Первиса Эступиньяна договаривается с "Тоттенхэмом". (Marca)



"Аякс" ведет переговоры по вингеру "Тоттенхэма" Стивену Бергвейну, который интересен и ряду других клубов. (90min)



Полузащитник Кристиан Эриксен решил покинуть "Брентфорд" ради нового вызова в карьере. (Daily Express)



Эриксен примет решение насчет своего будущего на этой неделе. (Fabrizio Romano)



"Фулхэм" надеется обойти "Лидс" в борьбе за вингера "Ливерпуля" Такуми Минамино. (90min)



"Лидс" лидирует в борьбе за аргентинского нападающего "Нью-Йорк Сити" Валентина Кастельяноса. (Give Me Sport)



Покидающий "Эвертон" свободным агентом защитник Джонджо Кенни собрался в "Герту". (Bild)



Нападающий Луис Суарес все еще размышляет над предложением "Астон Виллы". (Mundo Deportivo)



Другое



Экс-нападающий "Лидса" и "Ливерпуля" Харри Кьюэлл войдет в тренерский штаб "Селтика". (Sky Sports)



ПСЖ рассматривает Зинедина Зидана, Жозе Моуриньо и Кристофа Гальтье на замену своему главному тренеру Маурисио Почеттино. (The Telegraph)



"Ливерпуль" начал переговоры со своим полузащитником Наби Кейта о новом контракте. (Football Insider)



Певец Эд Ширан продлил спонсорский контракт с "Ипсвичем" из Лиги Один. (BBC)



Строительство особняка в Португалии, где Криштиану Роналду планирует поселиться после завершения игровой карьеры, подорожало почти вдвое — до 17 миллионов фунтов. (The Sun)



В рамках выполнения общественных работ, к которым он был приговорен судом за жестокое обращение с кошкой, защитник "Вест Хэма" Курт Зума будет работать лопатой, собирать мусор, ухаживать за территорией и закрашивать граффити. (The Sun)



Игрок сборной Англии был выгнан из дома своей подругой после того, как спустил 55,000 фунтов на девушку из эскорта, в процессе в нее влюбившись. (The Sun)