Гендузи подтвердил, что останется в "Марселе", и хочет, чтобы Салиба поступил так же

Полузащитник Маттео Гендузи подтвердил, что не вернется из "Марселя" в "Арсенал", и надеется, что защитник Вильям Салиба поступит так же.

Сезон 2021/22 Гендузи и Салиба провели в "Марселе" на правах аренды из "Арсенала", финишировав на втором месте во французской Лиге 1.



Ожидается, что вскоре "Марсель" оформит выкуп Маттео за 9 миллионов фунтов, тогда как судьба Вильяма выглядит более туманной.



Сам Гендузи уже принял для себя решение и призывает Салиба тоже остаться, чтобы вместе выступить за "Марсель" в Лиге Чемпионов.



"Останусь ли я в "Марселе"? Да, конечно. Мне очень хорошо здесь, и моя цель — выступить в следующем розыгрыше Лиги Чемпионов".



"Я поиграл в Лиге Европы и вот уже давно жду возможности сыграть в Лиге Чемпионов. Не могу дождаться, когда это случится!"



"Теперь в сердце Вильяма находится "Марсель", и я уверен, он вернется в "Марсель" на следующий сезон. Поэтому я продолжу уговаривать его, чтобы он остался с нами", — сообщил Гендузи Telefoot.