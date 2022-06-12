"Эвертон" потебует свыше 50 млн. фунтов за Ришарлисона
"Эвертон" потребует свыше 50 миллионов фунтов за нападающего Ришарлисона.
Накануне издание The Athletic подтвердило появившуюся в бразильской прессе информацию о том, что "Тоттенхэм" заинтересован в приобретении Ришарлисона, у которого остается два года по контракту с "ирисками".
В услугах Ришарлисона, забившего 10 голов в 30 матчах завершившегося сезона Премьер-Лиги, также заинтересованы "Реал" и ПСЖ, однако Daily Mail называет именно "шпор" главным претендентом на 25-летнего бразильца.
Правда, для покупки Ришарлисона "Тоттенхэму" потребуется выложить свыше 50 млн. фунтов — предложения меньше "Эвертон" даже не будет рассматривать. И в данный момент это выглядит главным препятствием к уходу игрока с "Гудисон Парк".
12.06.2022 23:00
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Последние комментарии:
потебует блеать пздц нахуй, хорош там в очи долбиться уася
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Ну он того точно стоит. Вот кстати неплохая опция для Арсенала между прочим, если с Жезусом ничего не выйдет
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