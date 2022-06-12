Саутгейт обеспокоен зависимостью сборной от Кейна и Стерлинга

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт выразил обеспокоенность зависимостью своей команды от Харри Кейна и Рахима Стерлинга в плане голов.

Ничья 0:0 с Италией накануне стала третьим подряд матчем, в котором англичанам не удалось забить с игры. Подопечные Саутгейта уступили Венгрии 1:0 и добыли очко с Германией благодаря пенальти Кейна (1:1).



В этих матчах Кейн и Стерлинг сыграли ниже своего привычного уровня, а другие игроки оказались не в состоянии подставить команде плечо в трудный момент, и это тревожит Саутгейта.



"Мы хотим выигрывать матчи, и нас расстраивает, когда мы этого не делаем. Мы имели два-три очень хороших момента (против Италии), которые должны были использовать".



"Против команд топ-уровня у тебя не бывает большого количества моментов, хотя мы бы хотели создать больше при таком уверенном контроле мяча. В данный момент мы очень зависимы от Харри и Рахима в плане голов, и это вызывает беспокойство", — цитирует Саутгейта Sky Sports.