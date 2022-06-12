У "Баварии" есть альтернативы Мане

Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич предупредил, что его клуб не зацикливается на нападающем "Ливерпуля" Садио Мане и имеет альтернативные варианты.

"Бавария" рассматривает Мане в качестве своей приоритетной цели на замену Роберту Левандовски, который рвется в "Барселону".



К настоящему моменту "Ливерпуль" отклонил уже два предложения чемпионов Бундеслиги по Садио и, по слухам, продолжает требовать 42.5 млн. фунтов за 30-летнего сенегальца.



Салихамиджич намекает, что "Бавария" не готова переплачивать за Мане и вполне может переключиться на кого-нибудь другого.



"Варианты помимо Мане? Конечно, мы не можем полагаться на один вариант по усилению нашей атаки. У нас должно быть несколько вариантов".



"Вообще говоря, мы пытаемся усилить свой состав. Мы работаем над несколькими вариантами в атаке. Трансферный рынок — это непросто, здесь ты всегда зависишь от финансовых возможностей своего клуба. Я не хочу говорить об игроках из других клубов", — цитирует Салихамиджича Liverpool Echo.