Салах был шокирован своим местом в голосовании на последний "Золотой мяч"

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах признался, что был шокирован своим седьмым местом в голосовании на последний "Золотой мяч".

Последний "Золотой мяч", как известно, был вручен в ноябре Лионелю Месси. Роберт Левандовски оказался тогда вторым, Жоржиньо — третьим.



Мечта Салаха вернуть "Золотой мяч" в Африку не сбылась, однако 29-летний египтянин не отчаивается, несмотря на огромное разочарование.



"Я хотел завоевать "Золотой мяч", чтобы присоединиться к Джорджу Веа, единственному африканцу".



"Это правда, что я был шокирован своим местом в 2021 году. Что касается этого года, то поражение от "Реала" является моим недостатком, даже несмотря на то, что я хорошо сыграл в финале".



"Однако это поражение не отменяет все то, чего я добивался месяцами. Давайте дождемся голосования. А там станет видно, получу я "Золотой мяч" в 2022 или нет. Я сделаю все возможное для этого", — сообщил Салах L'Equipe.