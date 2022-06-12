Салах был шокирован своим местом в голосовании на последний "Золотой мяч"

Мохамед Салах Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах признался, что был шокирован своим седьмым местом в голосовании на последний "Золотой мяч".

Последний "Золотой мяч", как известно, был вручен в ноябре Лионелю Месси. Роберт Левандовски оказался тогда вторым, Жоржиньо — третьим.

Мечта Салаха вернуть "Золотой мяч" в Африку не сбылась, однако 29-летний египтянин не отчаивается, несмотря на огромное разочарование.

"Я хотел завоевать "Золотой мяч", чтобы присоединиться к Джорджу Веа, единственному африканцу".

"Это правда, что я был шокирован своим местом в 2021 году. Что касается этого года, то поражение от "Реала" является моим недостатком, даже несмотря на то, что я хорошо сыграл в финале".

"Однако это поражение не отменяет все то, чего я добивался месяцами. Давайте дождемся голосования. А там станет видно, получу я "Золотой мяч" в 2022 или нет. Я сделаю все возможное для этого", — сообщил Салах L'Equipe.


Метки Золотой мяч, Ливерпуль, награды, Салах

Автор mihajlo   

Дата 12.06.2022 20:00

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Последние комментарии:




  1. brown-ale 12.06.2022 20:50 # brown-ale
    А что Салах выиграл в прошлом сезоне?

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  2. chebrec 12.06.2022 20:30 # chebrec
    Бывает.

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  3. true-manc 12.06.2022 20:03 # true-manc
    тупая скузня опять витает в облаках

    только лузерпульские сектанты высоко котируют этого бегунка одноногого

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