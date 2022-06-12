Мартинес: "Альварес станет суперзвездой в "Сити"

Голкипер "Астон Виллы" Эмилиано Мартинес думает, что его партнера по сборной Аргентины Хулиана Альвареса ждет большой успех в "Манчестер Сити".

Этим летом "Сити" получит сразу двух новых нападающих, однако согласованный еще в январе переход Альвареса остался почти незамеченным из-за шумихи насчет трансфера Эрлинга Холанда.



Тем не менее, Мартинес убежден, что его 22-летний соотечественник сделает "горожан" сильнее.



"Все мы знаем, каким талантом обладает Хулиан. Но он очень скромный парень, который жертвовал собой и упорно трудился, чтобы стать тем, кем он является".



"Он будет успешен в "Сити". Вообще-то, я думаю, он станет суперзвездой".



"Я хотел, чтобы он перешел в "Астон Виллу". До Кубка Америки в прошлом году я звал его к нам. Однако было ясно, что "Сити" уже подобрался к нему".



"Хулиан будет успешен там. Ему предстоит работать с одним из лучших в мире тренеров. Он добавит команде мастерства, а также самоотдачи", — цитирует Мартинеса Goal.