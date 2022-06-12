Магуайр обсудит с Тен Хагом свою роль как капитана

После возвращения из сборной Англии защитник Харри Магуайр обсудит с новым главным тренером "Манчестер Юнайтед" Эриком Тен Хагом свою роль как капитана команды.

"Красные дьяволы" и лично Магуайр удручающим образом провели сезон 2021/22, набрав наименьшее для клуба количество очков в эру Премьер-Лиги.



Большие претензии были не только к действиям Харри в обороне, но и к его лидерским качествам. Пресса уже несколько месяцев спекулирует о том, что самый дорогой защитник в мире может лишиться капитанской повязки.



Как сообщает Daily Mirror, соответствующий разговор вскоре предстоит Магуайру, который из-за матчей англичан в Лиге Наций пока не имел возможности встретиться с Тен Хагом.



Если Тен Хаг все-таки решит забрать повязку у Магуайра, то на роль нового капитана "Юнайтед" смогут претендовать игроки вроде Давида Де Хеа, Криштиану Роналду, Бруну Фернандеша и Рафаэля Варана.



"В этом сезоне у меня были плохие матчи, но я бы не играл каждый матч за "Манчестер Юнайтед" в стартовом составе, если бы был плох в каждом матч. Есть причина, почему оба тренера (Сульшер и Рангник) ставили меня в стартовый состав в каждом матч".



"Это связано с тем, что я даю команде, но в то же время я понимаю, что являюсь капитаном этого клуба, я стоил кучу денег, и когда дела не идут хорошо и когда мы пропускаем слишком много голов, меня будут критиковать", — попытался оправдаться недавно Магуайр.