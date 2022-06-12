"Арсенал" интересуется Милинкович-Савичем

Сергей Милинкович-Савич "Арсенал" проявляет интерес к полузащитнику "Лацио" Сергею Милинкович-Савичу.

Укрепление центра поля является одним из приоритетов для главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты на летнее трансферное окно.

Больше всего Артета хочет заполучить в эту зону Юри Тилеманса из "Лестера" или Рубена Невеша из "Вулверхэмптона", однако конкуренцию "канонирам" здесь составляют "Тоттенхэм" и "Барселона", соответственно.

Как сообщает Corriere dello Sport, более реалистичной целью для "Арсенала" может стать Милинкович-Савич, чей Лацио" тоже не попал в Лигу Чемпионов на будущий сезон, как и сами "канониры".

Итальянское издание утверждает, что "Арсенал" готов заплатить 42 миллиона фунтов за 27-летнего серба, в услугах которого также заинтересована "Рома".


Метки Арсенал, Лацио, Милинкович-Савич

Автор mihajlo   

Дата 12.06.2022 17:00

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