Нападающий "Бенфики" Дарвин Нуньес пройдет медобследование в понедельник, после чего будет готов заключить контракт с "Ливерпулем". В данный момент сделка полностью согласована и нуждается только в оформлении.

Сегодня утром стало известно, что спортивный директор "Ливерпуля" Джулиан Уорд находится в Португалии и договаривается с боссами "Бенфики" о трансфере Нуньеса.



При это сам Дарвин, досрочно покинув расположение сборной Уругвая, вместе со своим агентом прилетел в Испанию, где завтра пройдет медобследование, о чем сообщает трансферный гуру Фабрицио Романо.



Когда все формальности будут улажены, Нуньес заключит с "Ливерпулем" уже согласованный контракт до 2028 года.



Ожидается, что "красные" заплатят за 22-летнего уругвайца 80 миллионов евро (68.3 млн. фунтов), а еще 20 млн. евро (17.1 млн. фунтов) будут предусмотрены в виде бонусов.