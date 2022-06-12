Нуньес пройдет медобследование в понедельник
Нападающий "Бенфики" Дарвин Нуньес пройдет медобследование в понедельник, после чего будет готов заключить контракт с "Ливерпулем". В данный момент сделка полностью согласована и нуждается только в оформлении.
Сегодня утром стало известно, что спортивный директор "Ливерпуля" Джулиан Уорд находится в Португалии и договаривается с боссами "Бенфики" о трансфере Нуньеса.
При это сам Дарвин, досрочно покинув расположение сборной Уругвая, вместе со своим агентом прилетел в Испанию, где завтра пройдет медобследование, о чем сообщает трансферный гуру Фабрицио Романо.
Когда все формальности будут улажены, Нуньес заключит с "Ливерпулем" уже согласованный контракт до 2028 года.
Ожидается, что "красные" заплатят за 22-летнего уругвайца 80 миллионов евро (68.3 млн. фунтов), а еще 20 млн. евро (17.1 млн. фунтов) будут предусмотрены в виде бонусов.
12.06.2022 16:00
Просмотров: 1448
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
КАЖЕТСЯ ВЫ НЕ ПОНЯЛИ,ХУИЛЫ.ЭТО НЕ МЕНЯ ЗАПЕРЛИ С ВАМИ ,ЭТО ВАС ЗАПЕРЛИ СО МНОЙ!!!
(ответить)
Вата, ау, кого ещё Джавелином пришкварить?
(ответить)
Эрлинг Холанд, уже яркая звезда, будущее мирового футбола. Еще и красивая история получается, отец играл за Сити, а теперь и сын приумножит славу отца и будет ковать победы для Сити.
Сумма трансфер за такого топового игрока, на которого облизывались всякие Реалы, Барселоны и Баварии, ну просто смех. Вон например Ливерпуль за каких-то Нуньесов 100-чку отдает.
Зарплата адекватная. Это меньше чем просит тот же Салах у Ливерпуля!
Шикарный мегатрансфер! Респект Manchester City! К P A C U B O !!!
(ответить)
Матери украинских пленных просят не возвращать их сыновей на родину. О таких обращениях рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна #Москалькова.
Женщины боятся за жизнь своих детей и просят помощи. Сами пленные тоже стали направлять подобные обращения в аппарат уполномоченного по правам человека. Принимать решения по ним будет Минобороны РФ.
(ответить)
gucman
Дата регистрации: 23 декабря 2009 г. 22:50
Комментариев на сайте: 2891
О себе: Собаки ссут, gucman обcыхает
Источник: http://fapl.ru/users/gucman/
(ответить)
Сегодня - день Величайшей Державы всех времен! Всех причастных - с праздником!
(ответить)
Я - Русич, и горжусь этим!
(ответить)
Эрлинг Холанд vs Дырвин Нуньass
der ubermensch vs der untermensch
)))
(ответить)
NO PUTIN
NO PROBLEM
Я ТОГО МАМУ ЕБАЛ
(с) Пьер Нарцисс
(ответить)
Как же у эстонки пукан разрывает, что подписываем Нуньеза
Ссышься, чмоха?)
(ответить)
> Нуньес пройдет медобследование в понедельник
проверят попку этой сучки, насколько хорошо она готова стать настоящей колбасницей и оседлать страпон)))
(ответить)
очередной Наби Кейта. даже внешне схожи
(ответить)
https://www.youtube.com/watch?v=rgfWVjKM0J8
)))
(ответить)
Поливать лузерпуль гораздо интереснее, чем болеть за него
(ответить)
На дне Черного моря появились российский триколор и государственный #флаг Крыма. Их на 10-метровой глубине в районе мыса Меганом установили водолазы Судакского отряда "КРЫМ-СПАС", об этом сообщает РЕН ТВ.
Чёрное море теперь тоже российское.
(ответить)
Не сруманк ли это?)
_______________________
Стримерша Кейтлин Amouranth Сирагуса рассказала зрителям, что «боится за свою жизнь». С 8 мая 2022 года за ней якобы следит слишком навязчивый поклонник.
Amouranth рассказала, что сталкер приехал из Эстонии в город Хьюстон (США, штат Техас). Он продал все имущество на родине и теперь живет в отеле недалеко от её дома. Стримерша переживает из-за того, что этот человек «буквально не имеет вариантов остаться в Штатах на длительный срок и может сделать что-то радикальное». Девушка отметила, что поклонник начал запускать стримы на Twitch параллельно с ней: например, когда Сирагуса ведет трансляции из джакузи, он тоже проводит эфир у бассейна, воображая, что они делают это вместе. На одном из стримов сталкер ходил по городу и искал Amouranth — эфир назывался «Найти Кейтлин и сделать ее моей».
Сирагуса отметила, что имеет вооруженную охрану и систему слежения, но все же беспокоится из-за этого поклонника. Она отметила, что не хочет давать ссылку на его стрим, ведь её зрители наверняка будут отправлять администрации платформы жалобы и могут довести дело до блокировки, но пока он ведет прямые эфиры, ей гораздо спокойнее. Amouranth также сказала, что полиции уже известно о ситуации.
Ранее Amouranth добавили в The Elder Scrolls V: Skyrim. Модификация появилась на площадке Nexus Mods.
(ответить)
Эрлинг Холанд:
> 22 года этим летом
> 194 см
> 88 кг
> 3 сезона на топ-уровне в чемпионате Германии
> 155 голов за карьеру на клубном уровне
> 18 голов за сборную
> С детства за КОРОЛЕЙ
> 51 млн
дарвина нуньеса:
> 23 года этим летом
> 187 см
> 81 кг
> 1 сезон на околотоп уровне в чемпионате Португалии
> 68 голов за всю карьеру на клубом уровне
> 2 гола за сборную
> операция на колене 1,5 года назад
> наемник
> 85 млн
как же развели тупую скузню)))
эй, лохи лузерпульские, что с ебалом?)
(ответить)
Алчевск в ВОВ защищал Джонни Депп ахахахахаха сука
https://t.me/stalin_gulag/4207
(ответить)
Ну какая это новость дня?)
(ответить)
Фром казахстан ту магадан
кол зе мазеленд, рашн шел привейл
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий