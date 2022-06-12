Нуньес пройдет медобследование в понедельник

Дарвин Нуньес Нападающий "Бенфики" Дарвин Нуньес пройдет медобследование в понедельник, после чего будет готов заключить контракт с "Ливерпулем". В данный момент сделка полностью согласована и нуждается только в оформлении.

Сегодня утром стало известно, что спортивный директор "Ливерпуля" Джулиан Уорд находится в Португалии и договаривается с боссами "Бенфики" о трансфере Нуньеса.

При это сам Дарвин, досрочно покинув расположение сборной Уругвая, вместе со своим агентом прилетел в Испанию, где завтра пройдет медобследование, о чем сообщает трансферный гуру Фабрицио Романо.

Когда все формальности будут улажены, Нуньес заключит с "Ливерпулем" уже согласованный контракт до 2028 года.

Ожидается, что "красные" заплатят за 22-летнего уругвайца 80 миллионов евро (68.3 млн. фунтов), а еще 20 млн. евро (17.1 млн. фунтов) будут предусмотрены в виде бонусов.


Метки Бенфика, Ливерпуль, Нуньес

Автор mihajlo   

Дата 12.06.2022 16:00

Количество просмотров Просмотров: 1448

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Последние комментарии:




  1. jirrort 12.06.2022 17:39 # jirrort
    КАЖЕТСЯ ВЫ НЕ ПОНЯЛИ,ХУИЛЫ.ЭТО НЕ МЕНЯ ЗАПЕРЛИ С ВАМИ ,ЭТО ВАС ЗАПЕРЛИ СО МНОЙ!!!

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  2. royal-sovereign 12.06.2022 17:23 # royal-sovereign
    Вата, ау, кого ещё Джавелином пришкварить?

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  3. high-malvern 12.06.2022 17:23 # high-malvern
    Эрлинг Холанд, уже яркая звезда, будущее мирового футбола. Еще и красивая история получается, отец играл за Сити, а теперь и сын приумножит славу отца и будет ковать победы для Сити.
    Сумма трансфер за такого топового игрока, на которого облизывались всякие Реалы, Барселоны и Баварии, ну просто смех. Вон например Ливерпуль за каких-то Нуньесов 100-чку отдает.
    Зарплата адекватная. Это меньше чем просит тот же Салах у Ливерпуля!

    Шикарный мегатрансфер! Респект Manchester City! К P A C U B O !!!

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  4. hunter022 12.06.2022 17:00 # hunter022
    Матери украинских пленных просят не возвращать их сыновей на родину. О таких обращениях рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна #Москалькова.

    Женщины боятся за жизнь своих детей и просят помощи. Сами пленные тоже стали направлять подобные обращения в аппарат уполномоченного по правам человека. Принимать решения по ним будет Минобороны РФ.

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  5. liverputin 12.06.2022 16:45 # liverputin
    gucman

    Дата регистрации: 23 декабря 2009 г. 22:50

    Комментариев на сайте: 2891


    О себе: Собаки ссут, gucman обcыхает

    Источник: http://fapl.ru/users/gucman/

    (ответить)

  6. gucman 12.06.2022 16:43 # gucman
    Сегодня - день Величайшей Державы всех времен! Всех причастных - с праздником!

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  7. gucman 12.06.2022 16:41 # gucman
    Я - Русич, и горжусь этим!

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  8. true-manc 12.06.2022 16:41 # true-manc
    Эрлинг Холанд vs Дырвин Нуньass

    der ubermensch vs der untermensch

    )))

    (ответить)

  9. jirrort 12.06.2022 16:31 # jirrort
    NO PUTIN
    NO PROBLEM
    Я ТОГО МАМУ ЕБАЛ


    (с) Пьер Нарцисс

    (ответить)

  10. fowler9 12.06.2022 16:27 # fowler9
    Как же у эстонки пукан разрывает, что подписываем Нуньеза

    Ссышься, чмоха?)

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  11. true-manc 12.06.2022 16:25 # true-manc
    > Нуньес пройдет медобследование в понедельник

    проверят попку этой сучки, насколько хорошо она готова стать настоящей колбасницей и оседлать страпон)))

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  12. skydreams 12.06.2022 16:24 # skydreams
    очередной Наби Кейта. даже внешне схожи

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  13. sausage 12.06.2022 16:24 # sausage
    https://www.youtube.com/watch?v=rgfWVjKM0J8
    )))

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  14. division 12.06.2022 16:21 # division
    Поливать лузерпуль гораздо интереснее, чем болеть за него

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  15. hunter022 12.06.2022 16:20 # hunter022
    На дне Черного моря появились российский триколор и государственный #флаг Крыма. Их на 10-метровой глубине в районе мыса Меганом установили водолазы Судакского отряда "КРЫМ-СПАС", об этом сообщает РЕН ТВ.
    Чёрное море теперь тоже российское.

    (ответить)

  16. takernotagiver 12.06.2022 16:19 # takernotagiver
    Не сруманк ли это?)
    _______________________

    Стримерша Кейтлин Amouranth Сирагуса рассказала зрителям, что «боится за свою жизнь». С 8 мая 2022 года за ней якобы следит слишком навязчивый поклонник.

    Amouranth рассказала, что сталкер приехал из Эстонии в город Хьюстон (США, штат Техас). Он продал все имущество на родине и теперь живет в отеле недалеко от её дома. Стримерша переживает из-за того, что этот человек «буквально не имеет вариантов остаться в Штатах на длительный срок и может сделать что-то радикальное». Девушка отметила, что поклонник начал запускать стримы на Twitch параллельно с ней: например, когда Сирагуса ведет трансляции из джакузи, он тоже проводит эфир у бассейна, воображая, что они делают это вместе. На одном из стримов сталкер ходил по городу и искал Amouranth — эфир назывался «Найти Кейтлин и сделать ее моей».

    Сирагуса отметила, что имеет вооруженную охрану и систему слежения, но все же беспокоится из-за этого поклонника. Она отметила, что не хочет давать ссылку на его стрим, ведь её зрители наверняка будут отправлять администрации платформы жалобы и могут довести дело до блокировки, но пока он ведет прямые эфиры, ей гораздо спокойнее. Amouranth также сказала, что полиции уже известно о ситуации.

    Ранее Amouranth добавили в The Elder Scrolls V: Skyrim. Модификация появилась на площадке Nexus Mods.

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  17. true-manc 12.06.2022 16:17 # true-manc
    Эрлинг Холанд:
    > 22 года этим летом
    > 194 см
    > 88 кг
    > 3 сезона на топ-уровне в чемпионате Германии
    > 155 голов за карьеру на клубном уровне
    > 18 голов за сборную
    > С детства за КОРОЛЕЙ
    > 51 млн

    дарвина нуньеса:
    > 23 года этим летом
    > 187 см
    > 81 кг
    > 1 сезон на околотоп уровне в чемпионате Португалии
    > 68 голов за всю карьеру на клубом уровне
    > 2 гола за сборную
    > операция на колене 1,5 года назад
    > наемник
    > 85 млн

    как же развели тупую скузню)))
    эй, лохи лузерпульские, что с ебалом?)

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  18. narcot 12.06.2022 16:15 # narcot
    Алчевск в ВОВ защищал Джонни Депп ахахахахаха сука

    https://t.me/stalin_gulag/4207

    (ответить)

  19. takernotagiver 12.06.2022 16:10 # takernotagiver
    Ну какая это новость дня?)

    (ответить)

  20. sausage 12.06.2022 16:09 # sausage
    Фром казахстан ту магадан
    кол зе мазеленд, рашн шел привейл

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