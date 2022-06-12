МЮ "не боится отказаться" от покупки Де Йонга

"Манчестер Юнайтед" готов отказаться от приобретения полузащитника "Барселоны" Френки Де Йонга, если не сможет договориться на устраивающую себя цену.

Де Йонг считается целью номер один главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага по укреплению центра поля, и ранее на текущей неделе стало известно, что два клуба уже начали переговоры.



Де Йонг был основным игроком "Барселоны" в завершившемся сезоне, да и главный тренер каталонцев Хави говорил, что не хочет отпускать 25-летнего голландца.



Поэтому только внушительная сумма заставит "Барселону" продать Де Йонга, однако "красные дьяволы" не собираются переплачивать за Френки.



Как сообщает Goal, "Юнайтед" "не боится отказаться" от сделки по Де Йонгу, если цена не будет правильной. Предполагается, что у "дьяволов" есть список альтернатив Френки.