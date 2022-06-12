Салах: "Мой дом похож на госпиталь!"

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах признался, что помешает на поддержании отличной физической формы.

За пять сезонов выступлений на "Энфилде" Салах проявил себя замечательным бомбардиром. Мохамед почти не получает травм, и у него не бывает затяжных периодов упадка формы.



Во многом это объясняется тем, что Салах работает над собой за пределами тренировочной базы. 29-летний египтянин следит за питанием и восстановлением, помимо физической работы.



"Два помещения в нашем доме отданы под тренажеры, бодибилдинг. Также дома я могу проходить криотерапию, у меня есть гипербарическая камера. Я постоянно стремлюсь улучшать свое физическое состояние".



"Мне нравится говорить, что мой дом похож на госпиталь, хотя моя жена это не одобряет! Она говорит, что со своими тренажерами я провожу больше времени, чем с ней!"



"Когда мне удается побаловать себя посещением классного ресторана в Лондоне, я предпочитаю суши. Я ем пиццу раз в месяц, не чаще. Я обожаю гамбургеры, но ем их редко, потому что после чувствую тяжесть!", — цитирует Салаха Liverpool Echo.