Салах: "Мой дом похож на госпиталь!"

Мохамед Салах Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах признался, что помешает на поддержании отличной физической формы.

За пять сезонов выступлений на "Энфилде" Салах проявил себя замечательным бомбардиром. Мохамед почти не получает травм, и у него не бывает затяжных периодов упадка формы.

Во многом это объясняется тем, что Салах работает над собой за пределами тренировочной базы. 29-летний египтянин следит за питанием и восстановлением, помимо физической работы.

"Два помещения в нашем доме отданы под тренажеры, бодибилдинг. Также дома я могу проходить криотерапию, у меня есть гипербарическая камера. Я постоянно стремлюсь улучшать свое физическое состояние".

"Мне нравится говорить, что мой дом похож на госпиталь, хотя моя жена это не одобряет! Она говорит, что со своими тренажерами я провожу больше времени, чем с ней!"

"Когда мне удается побаловать себя посещением классного ресторана в Лондоне, я предпочитаю суши. Я ем пиццу раз в месяц, не чаще. Я обожаю гамбургеры, но ем их редко, потому что после чувствую тяжесть!", — цитирует Салаха Liverpool Echo.


Метки Ливерпуль, Салах

Автор mihajlo   

Дата 12.06.2022 13:00

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Последние комментарии:




  1. bangladesh 12.06.2022 14:16 # bangladesh
    после его донной игры в париже вообще похуй, что он там высирает

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  2. bes-ter 12.06.2022 14:13 # bes-ter
    Полюбому же он типичный муслим, в перерыве между периодами ещё и молится наверное

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  3. true-manc 12.06.2022 13:50 # true-manc
    поехавшая сучка из сумасшедшего дома, очевидно

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  4. tursa 12.06.2022 13:22 # tursa
    ага, поэтому он последние пол года не может нормально голы начать забивать

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  5. novocaine 12.06.2022 13:11 # novocaine
    ясно, через пол года после того как завершит карьеру будет как Снейдер

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