Директор "Ливерпуля" прибыл в Португалию за Нуньесом
Спортивный директор "Ливерпуля" Джулиан Уорд прибыл в Португалию, чтобы оформить приобретение нападающего "Бенфики" Дарвина Нуньеса.
Как известно, 22-летний Нуньес является приоритетной целью "Ливерпуля" на замену Садио Мане, от контракта которого остается 12 месяцев и который настроен уйти в "Баварию".
О том, что сделка по Нуньесу близка, стало понятно еще накануне вечером — Дарвину было позволено пропустить товарищеский матч против Панамы, в котором Уругвай отпраздновал победу 5:0.
По информации The Times, Уорд, преемник Майкла Эдвардса на посту спортивного директора "красных", сейчас находится в Португалии и обсуждает заключительные детали трансфера с боссами "Бенфики".
"Бенфика" надеется получить гарантированную сумму в 68 миллионов фунтов за Нуньеса, тогда как Уорд расчитывает снизить цену до 60 млн. фунтов. Также стороны обсуждают бонусы в размере 17 млн. фунтов.
Добавим, в 41 матче сезона 2021/22 за "Бенфику" Нуньес забил 34 гола, в том числе в обоих четвертьфинальных против "Ливерпуля" в Лиге Чемпионов.
12.06.2022 12:00
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А. Радищев:
Власть царска веру охраняет,
Власть царску вера утверждает;
Союзно общество гнетут:
Одно сковать рассудок тщится,
Другое волю стерть стремится;
«На пользу общую», — рекут.
В. Раевский:
Как истукан, немой народ
Под игом дремлет в тайном страхе:
Над ним бичей кровавый род
И мысль и взор казнит на плахе.
И вера, щит царей стальной,
Узда для черни суеверной,
Перед помазанной главой
Смиряет разум дерзновенный.
Д. В. Веневитинов:
Природа наша, точно, мерзость!
Смиренно плоские поля...
В России самая земля
Считает высоту за дерзость,
Дрянные избы, кабаки,
Брюхатых баб босые ноги,
В лаптях дырявых мужики,
Непроходимые дороги,
Да шпицы вечные церквей -
С клистирных трубок снимок верный,
С домов господских над мизерный
Следов помещичьих затей,
Грязь, мерзость, вонь и тараканы,
И надо всем хозяйский кнут -
И вот что многие болваны
"Священный родиной" зовут.
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П - правосудие ахахахаха
В Улан-Удэ подполковник запаса, афганец Олег Щербаков написал жалобу на пенсионера Дмитрия Ербаева из-за «дискредитации российской армии»
Об этом рассказывает издание «Люди Байкала». По словам военного, когда они вместе с Ербаевым лежали в больнице в начале марта, пенсионер в том числе сказал «Да зачем Россия начала войну». После этого Щербаков, у которого двое детей воюют в Украине, не выдержал и по версии Ербаева нанес ему несколько ударов.
Октябрьский районный суд Улан-Удэ признал Щербакова виновным в нанесении побоев и оштрафовал его на пять тысяч рублей. Верховный суд Бурятии отменил штраф «в связи с недоказанностью обстоятельств».
После этого Щербаков написал донос в ФСБ. Из ФСБ жалобу отправили в полицию. Ербаева уже вызывали к дознавателю, ему вменяют статью о дискредитации российской армии.
(ответить)
М. Лермонтов:
Настанет год, России черный год,
Когда царей корона упадет;
Забудет чернь к ним прежнюю любовь,
И пища многих будет смерть и кровь;
Когда детей, когда невинных жен
Низвергнутый не защитит закон...
***
Печально я гляжу на наше поколенье!
Его грядущее — иль пусто, иль темно.
Меж тем, под бременем познанья и сомненья,
В бездействии состарится оно.
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Холанд:
> с детства за КОРОЛЕЙ, отец привил любовь к Сити еще до прихода шейхов
Нуньеса:
> откровенный наемник
очередная какуля в ротик лузерпукам)))
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СТИХИ РОССИЙСКИХ ПОЭТОВ О ТРАГИЧЕСКОЙ РУССКОЙ ИСТОРИИ
А. Пушкин:
Увы! куда ни брошу взор —
Везде бичи, везде железы,
Законов гибельный позор,
Неволи немощные слезы;
Везде неправедная власть
В сгущенной мгле предрассуждений
Воссела — рабства грозный гений
И славы роковая страсть.
***
Самовластительный Злодей!
Тебя, твой трон я ненавижу,
Твою погибель, смерть детей
С жестокой радостию вижу.
Читают на твоем челе
Печать проклятия народы,
Ты ужас мира, стыд природы,
Упрек ты Богу на земле.
***
Беда стране, где раб и льстец.
Одни приближены к престолу,
А небом избранный певец,
Молчит, потупя очи долу.
***
Владыки! Вам венец и трон
Дает Закон — а не природа;
Стоите выше вы народа,
Но вечный выше вас Закон.
И горе, горе племенам,
Где дремлет он неосторожно,
Где иль народу, иль царям
Законом властвовать возможно!
И днесь учитесь, о цари:
Ни наказанья, ни награды,
Ни кров темниц, ни алтари
Не верные для вас ограды.
Склонитесь первые главой
Под сень надежную Закона,
И станут вечной стражей трона
Народов вольность и покой.
***
Но мысль ужасная здесь душу омрачает:
Среди цветущих нив и гор
Друг человечества печально замечает
Везде невежества убийственный позор.
Не видя слез, не внемля стона,
На пагубу людей избранное судьбой,
Здесь барство дикое, без чувства, без закона,
Присвоило себе насильственной лозой
И труд, и собственность, и время земледельца.
Склонясь на чуждый плуг, покорствуя бичам,
Здесь рабство тощее влачится по браздам
Неумолимого владельца.
Здесь тягостный ярем до гроба все влекут;
Надежд и склонностей в душе питать не смея,
Здесь девы юные цветут
Для прихоти бесчувственной злодея…
***
Недавний раб тираном стал:
Сам начал бить с ожесточеньем.
***
Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич.
***
Молчи, бессмысленный народ,
Поденщик, раб нужды, забот!
Несносен мне твой ропот дерзкий.
Ты — червь земли, не сын небес;
Тебе бы пользы всё — на вес
Кумир ты ценишь Бельведерский.
***
Чем кончится? Узнать не мудрено:
Народ еще повоет да поплачет,
Борис еще поморщится немного,
Что пьяница пред чаркою вина,
И наконец по милости своей
Принять венец смиренно согласится;
А там — а там он будет нами править
По-прежнему.
***
О боже мой,
кто будет нами править?
О горе нам!
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полено за 100кк. трансфер в стиле неудачницы xуйбасы
(ответить)
Я помню, некоторые гении и к Кусаресу со скепсисом отнеслись и Салаху. А в итоге в Ливере те вышли на крутой уровень
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неудачник, аки хохланд, топари идут в Реал.
(ответить)
Если Стерлинг не уйдет, то в Сити теперь будут два футболиста с дебильной манерой бега))))
(ответить)
у нуньеса уже операция на колене была ! что за инвалида лузерпукам втюхали, ахахахаха, остановите мой ор)))
(ответить)
Холанд за сборную Норвегии:
> 18 голов в 20 матчах
нуньеса за сборную Уругвая:
> 2 гола в 11 матчах
хахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахаха
хахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахаххаха
хахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахаха
(ответить)
Не впечатляет по текстовым нарезкам
(ответить)
Репостну, чтобы не забывали какой сегодня день.
Минобороны России сообщило, что ракетами «Калибр» в Тернопольской области уничтожен крупный склад поставленных Киеву из США и Европы ПТРК, ПЗРК и артиллерийских снарядов.
-Везите ещё.
Министерство обороны России заявило, что ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» уничтожили пункт управления и бронированную технику вооруженных сил Украины. Авиационные удары наносили с дистанции более 5 километров.
-можем хоть из джон дона хохлов ебашить
Китай не верит, что антироссийские санкции смогут помочь в разрешении конфликта на Украине, заявил министр обороны страны Вэй Фэнхэ.
-братишки...
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий отправлять бойцов территориальной обороны в места боевых действий.
-больше мяса
(ответить)
Холанд в последние 3 сезона:
> 111 игр
> 114 голов
нуньеса в последние 3 сезона:
> 117 матчей
> 64 гола
ахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахаа
(ответить)
Красная цена 70кк евро, без всяких бонусов.
(ответить)
Кстати, Суатгейт - еблан корявый. Приношу извинения за все положительные посты о нём и его тактике. Пашёл он нахуй!
(ответить)
Если придёт больше Холланда забьет в этом сезоне в апл
Тупой норвежец поломается и будет в лазарете доить 0сися а потом через два года после отступных уйдёт в Реал)))))
(ответить)
КОРОЛЬ Холанд:
> 20 лет
> 194 см
> 88 кг
> 3 сезона на топ-уровне в чемпионате Германии
драная нуньеса:
> 21 год
> 187 см
> 81 кг
> 1 сезон на околотоп уровне в чемпионате Португалии
хахахахахахахахахахахахахахахахахахахаха
(ответить)
лучше бы хохлов купили
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