Директор "Ливерпуля" прибыл в Португалию за Нуньесом

Спортивный директор "Ливерпуля" Джулиан Уорд прибыл в Португалию, чтобы оформить приобретение нападающего "Бенфики" Дарвина Нуньеса.

Как известно, 22-летний Нуньес является приоритетной целью "Ливерпуля" на замену Садио Мане, от контракта которого остается 12 месяцев и который настроен уйти в "Баварию".



О том, что сделка по Нуньесу близка, стало понятно еще накануне вечером — Дарвину было позволено пропустить товарищеский матч против Панамы, в котором Уругвай отпраздновал победу 5:0.



По информации The Times, Уорд, преемник Майкла Эдвардса на посту спортивного директора "красных", сейчас находится в Португалии и обсуждает заключительные детали трансфера с боссами "Бенфики".



"Бенфика" надеется получить гарантированную сумму в 68 миллионов фунтов за Нуньеса, тогда как Уорд расчитывает снизить цену до 60 млн. фунтов. Также стороны обсуждают бонусы в размере 17 млн. фунтов.



Добавим, в 41 матче сезона 2021/22 за "Бенфику" Нуньес забил 34 гола, в том числе в обоих четвертьфинальных против "Ливерпуля" в Лиге Чемпионов.