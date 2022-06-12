"Арсенал" следит за Асенсио

"Арсенал" находится в числе клубов, наблюдающих за ситуацией полузащитника "Реала" Марко Асенсио.

В данный момент у Асенсио остается только 12 месяцев по действующему контракту, и "Реал" совершенно не намерен бесплатно терять такого игрока следующим летом.



Как утверждает Daily Mirror, будущее Асенсио должно проясниться на предстоящей неделе — "Реал" дал Марко время до 20 июня, чтобы договориться о новом контракте.



Вместе с тем в Мадриде крепнет ощущение, что 26-летний испанец хочет уйти, и целый ряд клубов готовы этим воспользоваться.



Сообщается, что "Арсенал" уже установили контакт с представителями Асенсио. В отличие от "Тоттенхэма" и "Милана", которые тоже заинтересованы в Марко, "канониры" не могут пообещать полузащитнику Лигу Чемпионов, но готовы гарантировать ему регулярную игровую практику.