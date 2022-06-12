Моура: "Останусь в "Тоттенхэме" с вероятностью в 90%"

Вингер "Тоттенхэма" Лукас Моура заявил, что не ожидает своего ухода из клуба этим летом.

Моуре стало сложнее проходить в стартовый состав "Тоттенхэма" с появлением в команде Деяна Кулусевски в январе, а сейчас "шпоры" вдобавок подписали Ивана Перишича.



Однако 29-летний бразилец не хочет отказываться от комфортной жизни и возможности сыграть за "Тоттенхэм" в Лиге Чемпионов.



"Никогда не знаешь, что может случиться, пока окно открыто. Но я, наверное, останусь здесь. Мой контракт действителен еще один год, и у клуба есть опция его продления. Мы вышли в Лигу Чемпионов, и я хочу там сыграть, а что будет дальше, покажет время".



"Я останусь с вероятностью в 90%. Я счастлив здесь. Я всегда был очень счастлив в "Тоттенхэме". В Англии великолепно живется, моя семья и дети привыкли к этому. С попаданием в Лигу Чемпионов мне проще продолжить выступать здесь", — цитирует Моуру Evening Standard.