Артета недоволен владельцами "Арсенала"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета испытывает разочарование в отношении владельцев клуба и опасается, что "канониры" упустят нападающего "Манчестер Сити" Габриэля Жезуса.

Когда два месяца назад стало известно, что Жезус будет доступен для трансфера этим летом, "Арсенал" быстро обозначил свой интерес, однако "канониры" до сих пор не решились предложить запрошенные "Сити" 50 миллионов фунтов и не начинали переговоры с Габриэлем о личном контракте.



Эта медлительность может обернуться тем, что "Арсенал" упустит Жезуса, интерес к которому также проявляют "Челси", "Тоттенхэм" и "Реал". Эти три клуба могут предложить 25-летнему игроку сборной Бразилии Лигу Чемпионов, в отличие от "канониров".



По информации Daily Mail, любой крупный трансфер в "Арсенале" требует одобрения со стороны американских владельцев клуба, и разочарование Артеты такой моделью работы продолжает расти.