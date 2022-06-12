"Юнайтед" обсуждает покупку Антони

Антони "Манчестер Юнайтед" ведет переговоры о приобретении бразильского вингера "Аякса" Антони.

22-летний Антони был ключевой фигурой "Аякса" на протяжении двух последних сезонов, за это время забив 22 гола в 79 матча и завоевав два титула Эредивизии с Кубком Голландии.

Как утверждает Goal, вскоре Антонио может последовать за тренером Эриком Тен Хагом из Амстердама в Манчестер по сделке стоимостью около 51 миллиона фунтов.

"Юнайтед" уже ведет переговоры с "Аяксом", а также вступил в контакт с лагерем Антони, чьи представители как раз прибыли в Европу, чтобы уладить вопрос с будущим своего клиента.

Если сделка состоится, "Аяксу" придется поделиться 20% от вырученной суммы с бывшим клубом Антони "Сан-Паулу", откуда вингер и прибыл в Амстердам в 2020 году.


Метки Антони, Аякс, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 12.06.2022 07:00

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