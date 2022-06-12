"Юнайтед" обсуждает покупку Антони

"Манчестер Юнайтед" ведет переговоры о приобретении бразильского вингера "Аякса" Антони.

22-летний Антони был ключевой фигурой "Аякса" на протяжении двух последних сезонов, за это время забив 22 гола в 79 матча и завоевав два титула Эредивизии с Кубком Голландии.



Как утверждает Goal, вскоре Антонио может последовать за тренером Эриком Тен Хагом из Амстердама в Манчестер по сделке стоимостью около 51 миллиона фунтов.



"Юнайтед" уже ведет переговоры с "Аяксом", а также вступил в контакт с лагерем Антони, чьи представители как раз прибыли в Европу, чтобы уладить вопрос с будущим своего клиента.



Если сделка состоится, "Аяксу" придется поделиться 20% от вырученной суммы с бывшим клубом Антони "Сан-Паулу", откуда вингер и прибыл в Амстердам в 2020 году.