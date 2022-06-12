"Сити" потребует от "Барселоны" свыше 80 млн. фунтов за Силву

"Манчестер Сити" потребует свыше 80 миллионов фунтов от "Барселоны" за полузащитника Бернарду Силву.

В данный момент "Барселона" обсуждает продажу Френки Де Йонга в "Манчестер Юнайтед", намереваясь вырученные за голландского полузащитника деньги реинвестировать в Силву.



"Барселона" пыталась переманить Силву еще прошлым летом, когда Бернарду чувствовал себя несчастным на "Этихад", но не смогла найти запрошенные "Сити" 60 млн. фунтов.



На сей раз, утверждает Daily Mirror, цена за 27-летнего португальца будет еще выше, чему способствующем блестящая форма экс-игрока "Монако" в завершившемся сезоне.



Силва сыграл 50 матчей за "Сити" в сезоне 2021/22, сделав большой вклад в завоевание титула Премьер-Лиги, и заставить "горожан" отпустить Бернарду может только очень крупная сумма.