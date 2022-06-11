Невилл назвал позииции, которые МЮ должен усилить

Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл назвал приоритеты для "красных дьяволов" на летнее трансферное окно.

В данный момент "Юнайтед" находится на пороге перестройки при новом главном тренере Эрике Тен Хаге. По мнению Невилла, Эрик обязан укрепить ряд позиций, независимо от своих предпочтений среди игроков.



"Если честно, я не смогу точно назвать все нуждающиеся в усилении зоны, пока мы не узнаем, какого рода игроки нравятся новому тренеру".



"Но мы знаем зоны, где усиление абсолютно необходимо. Усиление абсолютно необходимо в центре поля. "Манчестер Юнайтед" нуждается в полузащитниках".



"Также им нужен центральный нападающий. Я знаю, что Криштиану Роналду, вероятно, останется, и он абсолютно блестяще себя проявляет, но им обязательно нужен центральный нападающий".



"Думаю, им потребуется фланговый игрок, чисто для увеличения глубины состава. Также я думаю, что крайние защитники абсолютно критичны для современного футбола. У них четверо крайних защитников, и будет интересно посмотреть, кого из них предпочтет новый тренер", — сообщил Невилл официальному веб-сайту МЮ.