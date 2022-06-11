"Фулхэм" ведет переговоры по Лено

Вернувшийся в Премьер-Лигу "Фулхэм" обсуждает приобретение голкипера "Арсенала" Бернда Лено.

Сезон 2021/22 Лено начинал в качестве первого номера "Арсенала", но очень скоро был вытеснен из стартового состава купленным у "Шеффилд Юнайтед" Аароном Рамсдейл.



Бернд хочет играть регулярно, но при этом, как подчеркивает The Athletic, предпочитает остаться в Лондоне, поэтому вариант с "Фулхэмом" выглядит для него привлекательно.



В данный момент два клуба продолжают переговоры, и компромисс пока не найден. Для "Арсенала" потеря Лено не станет проблемой, потому что "канониры" еще несколько месяцев назад заручились услугами Мэтта Тернера из "Нью-Инглэнд Революшн".



Добавим, в завершившемся сезоне на последнем рубеже "дачников" успели поиграть Марек Родак и Пауло Гассанига. Ни тот, ни другой не сравнится в плане опыта с 30-летним Лено, который на протяжении трех сезонов был первым номером на уровне Премьер-Лиги.