"Байер" интересуется Джакой

Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака вызывает интерес со стороны леверкузенского "Байера".

Этим летом "Арсенал" охотится за полузащитником "Лестера" Юри Тилемансом, который является целью номер один главного тренера "канониров" Микеля Артеты по укреплению центра поля.



Приход Тилеманса может подтолкнуть "Арсенала" к продаже Джаки, которому в сентябре исполнится 30.



Как сообщает Daily Mirror, заполучить Джаку хочет "Байер". Гранит до сих пор обладает хорошей репутацией в Германии благодаря своим выступлениям за менхенгладбахскую "Боруссию", тогда как в Англии швейцарец считается довольно противоречивой фигурой.



Добавим, "Арсенал" перестал попадать в Лигу Чемпионов с момента перехода Джаки в клуб в 2016 году. Гранит регулярно навлекает на себя гнев болельщиков своей недисциплинированностью, что отражается на количестве красных карточек. Кроме того, швейцарцу до сих пор припоминают скандальную историю с лишением капитанской повязки.