Ришарлисон "очень близок" к переходу в "Тоттенхэм"

"Тоттенхэм" значительно продвинулся в переговорах о покупке нападающего "Эвертона" Ришарлисона.

В завершившемся сезоне Премьер-Лиги Ришарлисон забил 10 голов и отдал пять результативных передач, чего едва хватило, чтобы "Эвертон" не вылетел.



Естественно, борьбы за выживание совершенно не соответствует амбициям 25-летнего бразильца, который мечтает выступать в Лиге Чемпионов и сражаться за трофеи.



В последние недели ходят упорные слухи, что Ришарлисон помышляет о смене клуба этим летом, и UOL Esporte сообщает, что "Тоттенхэм" уже вовсю обсуждает трансфер экс-игрока "Уотфорда".



По информации бразильского издания, сейчас "шпоры" и "ириски" находятся на пороге заключения сделки стоимостью 50 миллионов фунтов.



Среди прочих претендентов на Ришарлисона ранее назывались "Челси", "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед".