Мартинес объяснил, что не устраивает Лукаку в "Челси"

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес объяснил, что не устраивает нападающего Ромелу Лукаку в "Челси".

Отыграв всего один сезон за "Челси" после своего перехода из "Интера" за 97.5 млн. фунтов, Лукаку выразил желание вернуться в итальянский клуб.



Мартинес, поработавший с Лукаку еще в "Эвертоне", считает, что Ромелу не чувствует себя важным игроком в команде Томаса Тухеля и не получает удовольствия от своего футбола за "синих"...



"Он хочет чувствовать себя важным и наслаждаться своей игрой. Уверен, летом он примет правильное решение".



"Мы в Бельгии весьма расслаблены насчет ситуации Ромелу. Знаю, это важная тема, но в данный момент он пытается восстановиться после травмы, и его мысли только об этом".



"Если он останется в "Челси", на то должны быть правильные причины. Если он уйдет, значит каждый согласился на это".



"Ромелу — тот игрок, которого я очень хорошо знаю. Я тренировал его еще на клубном уровне, когда он был очень молод".



"Ему было 19, и он был в очень другом положении, нежели сейчас. Сейчас он очень зрелый игрок и очень четко понимает, чего хочет", — цитирует Мартинеса Goal.