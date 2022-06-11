Мартинес объяснил, что не устраивает Лукаку в "Челси"

Ромелу Лукаку Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес объяснил, что не устраивает нападающего Ромелу Лукаку в "Челси".

Отыграв всего один сезон за "Челси" после своего перехода из "Интера" за 97.5 млн. фунтов, Лукаку выразил желание вернуться в итальянский клуб.

Мартинес, поработавший с Лукаку еще в "Эвертоне", считает, что Ромелу не чувствует себя важным игроком в команде Томаса Тухеля и не получает удовольствия от своего футбола за "синих"...

"Он хочет чувствовать себя важным и наслаждаться своей игрой. Уверен, летом он примет правильное решение".

"Мы в Бельгии весьма расслаблены насчет ситуации Ромелу. Знаю, это важная тема, но в данный момент он пытается восстановиться после травмы, и его мысли только об этом".

"Если он останется в "Челси", на то должны быть правильные причины. Если он уйдет, значит каждый согласился на это".

"Ромелу — тот игрок, которого я очень хорошо знаю. Я тренировал его еще на клубном уровне, когда он был очень молод".

"Ему было 19, и он был в очень другом положении, нежели сейчас. Сейчас он очень зрелый игрок и очень четко понимает, чего хочет", — цитирует Мартинеса Goal.


Метки Лукаку, Мартинес, сборная Бельгии, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.06.2022 18:00

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  1. gidro-met 11.06.2022 18:38 # gidro-met
    он хочет того, чего уже не нужно ... а от него хотят, того чего он не совсем умеет

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