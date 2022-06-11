"Ливерпуль" договорился с "Бенфикой" по Нуньесу

Дарвин Нуньес "Ливерпуль" достиг устной договоренности с "Бенфикой" насчет приобретения нападающего Дарвина Нуньеса.

Ранее на текущей неделе стало известно, что Нуньес согласовал условия личного контракта с "Ливерпулем". Предполагается, что это будет пятилетний трудовой договор.

А состоявшаяся сегодня утром встреча двух клубов позволила сторонам договориться и о компенсации за Дарвина, о чем сообщает трансферный гуру Фабрицио Романо.

Ожидается, что "Бенфика" гарантированно получит от "красных" 80 миллионов евро (68.3 млн. фунтов), а еще 20 млн. евро (17.1 млн. фунтов) будут предусмотрены в виде бонусов.

В данный момент "Ливерпуль" готовит документы, чтобы закрепить на бумаге достигнутые на словах договоренности.


Метки Бенфика, Ливерпуль, Нуньес

Автор mihajlo   

Дата 11.06.2022 17:00

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Последние комментарии:




  1. seregaball 11.06.2022 17:16 # seregaball
    Коней то будет, а то уже 2 недели одна и та же новость

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  2. felix-the-cat 11.06.2022 17:16 # felix-the-cat
    Збс отличный трансфер

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  3. largo-winch 11.06.2022 17:13 # largo-winch
    ТОПАРИК!!!!

    НАКОНЕЦ-ТО ЮРГЕН ДОЖДАЛСЯ НАПАДАЮЩЕГО, АЛЛИЛУЯ БЛЕАТЬ!!!

    СИТИ, БИРИГИС!!

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