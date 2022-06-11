"Ливерпуль" договорился с "Бенфикой" по Нуньесу
"Ливерпуль" достиг устной договоренности с "Бенфикой" насчет приобретения нападающего Дарвина Нуньеса.
Ранее на текущей неделе стало известно, что Нуньес согласовал условия личного контракта с "Ливерпулем". Предполагается, что это будет пятилетний трудовой договор.
А состоявшаяся сегодня утром встреча двух клубов позволила сторонам договориться и о компенсации за Дарвина, о чем сообщает трансферный гуру Фабрицио Романо.
Ожидается, что "Бенфика" гарантированно получит от "красных" 80 миллионов евро (68.3 млн. фунтов), а еще 20 млн. евро (17.1 млн. фунтов) будут предусмотрены в виде бонусов.
В данный момент "Ливерпуль" готовит документы, чтобы закрепить на бумаге достигнутые на словах договоренности.
11.06.2022 17:00
Просмотров: 331
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Коней то будет, а то уже 2 недели одна и та же новость
(ответить)
Збс отличный трансфер
(ответить)
ТОПАРИК!!!!
НАКОНЕЦ-ТО ЮРГЕН ДОЖДАЛСЯ НАПАДАЮЩЕГО, АЛЛИЛУЯ БЛЕАТЬ!!!
СИТИ, БИРИГИС!!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий