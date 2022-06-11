"Ливерпуль" передумал продавать Филлипса

Натаниэль Филлипс "Ливерпуль" задумался о том, чтобы повторно отправить защитника Натаниэля Филлипса в аренду в "Борнмут".

Именно в "Борнмуте" Филлипс провел вторую половину прошлого сезона. 25-летний англичанин проявил себя с лучшей стороны и помог "вишенкам" завоевать прямую путевку в Премьер-Лигу.

Ранее ожидалось, что "Ливерпуль" продаст Филлипса этим летом. Пресса даже называла цену за Натаниэля — 15 миллионов фунтов.

Однако Daily Mirror утверждает, что в последнее время на "Энфилде" произошла смена настроений. У "красных" крепнет ощущение, что Филлипс способен стать достойным преемником Жоэлю Матипу, которому этим летом исполняется 31.

Поэтому "Ливерпуль" готов ограничиться арендой — например, снова в "Борнмут", чтобы Филлипс смог продолжить свое развитие и набраться опыта на уровне Премьер-Лиги.

Добавим, что Филлипс только прошлым летом заключил с "красными" новый контракт на четыре года.


Метки Борнмут, Ливерпуль, Филлипс

Автор mihajlo   

Дата 11.06.2022 16:00

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  1. apl-nash 11.06.2022 16:49 # apl-nash
    А ведь где-то ещё есть какой-то Уильямс и какой-то Дэвис, если я не ошибаюсь, не говоря уже о живых Гомесе, Матипе, Конате...

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  2. high-malvern 11.06.2022 16:20 # high-malvern
    Молодой, перспективный защитник из академии. Еще пару сезонов в аренды набраться опыта и заменит Матипа

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  3. edgarkuznetsov 11.06.2022 16:17 # edgarkuznetsov
    Бля что за дно

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  4. electric 11.06.2022 16:07 # electric
    КНЯЗИ!!!

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