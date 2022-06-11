"Ливерпуль" передумал продавать Филлипса
"Ливерпуль" задумался о том, чтобы повторно отправить защитника Натаниэля Филлипса в аренду в "Борнмут".
Именно в "Борнмуте" Филлипс провел вторую половину прошлого сезона. 25-летний англичанин проявил себя с лучшей стороны и помог "вишенкам" завоевать прямую путевку в Премьер-Лигу.
Ранее ожидалось, что "Ливерпуль" продаст Филлипса этим летом. Пресса даже называла цену за Натаниэля — 15 миллионов фунтов.
Однако Daily Mirror утверждает, что в последнее время на "Энфилде" произошла смена настроений. У "красных" крепнет ощущение, что Филлипс способен стать достойным преемником Жоэлю Матипу, которому этим летом исполняется 31.
Поэтому "Ливерпуль" готов ограничиться арендой — например, снова в "Борнмут", чтобы Филлипс смог продолжить свое развитие и набраться опыта на уровне Премьер-Лиги.
Добавим, что Филлипс только прошлым летом заключил с "красными" новый контракт на четыре года.
11.06.2022 16:00
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А ведь где-то ещё есть какой-то Уильямс и какой-то Дэвис, если я не ошибаюсь, не говоря уже о живых Гомесе, Матипе, Конате...
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Молодой, перспективный защитник из академии. Еще пару сезонов в аренды набраться опыта и заменит Матипа
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Бля что за дно
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КНЯЗИ!!!
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