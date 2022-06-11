"Ливерпуль" передумал продавать Филлипса

"Ливерпуль" задумался о том, чтобы повторно отправить защитника Натаниэля Филлипса в аренду в "Борнмут".

Именно в "Борнмуте" Филлипс провел вторую половину прошлого сезона. 25-летний англичанин проявил себя с лучшей стороны и помог "вишенкам" завоевать прямую путевку в Премьер-Лигу.



Ранее ожидалось, что "Ливерпуль" продаст Филлипса этим летом. Пресса даже называла цену за Натаниэля — 15 миллионов фунтов.



Однако Daily Mirror утверждает, что в последнее время на "Энфилде" произошла смена настроений. У "красных" крепнет ощущение, что Филлипс способен стать достойным преемником Жоэлю Матипу, которому этим летом исполняется 31.



Поэтому "Ливерпуль" готов ограничиться арендой — например, снова в "Борнмут", чтобы Филлипс смог продолжить свое развитие и набраться опыта на уровне Премьер-Лиги.



Добавим, что Филлипс только прошлым летом заключил с "красными" новый контракт на четыре года.