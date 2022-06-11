"Брентфорд" лидирует в борьбе за Хики

"Брентфорд" официально обратился к "Болонье" насчет приобретения левого защитника Аарона Хики.

Слухи об интересе к Хики появились еще в апреле, а сейчас "Брентфорд" инициировал переговоры о приобретении 20-летнего шотландца.



Как сообщает Daily Mail, вскоре "пчелы" должны выдвинуть свое предложение в размере 18 миллионов фунтов, однако в борьбу за Аарона все еще могут вступить другие клубы.



Хики, в 2020 году отвергший "Баварию", также вызывает интерес со стороны "Арсенала", "Ньюкасла", "Астон Виллы" и "Наполи".



Добавим, в сезоне 2021/22 Хики сыграл минут больше, чем любой другой юниор в топ-5 европейских лиг.