Стерлинг и Жезус могут перейти в "Челси"
"Челси" заинтересован в приобретении вингера "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга, а также "синим" были предложены услуги его одноклубника Габриэля Жезуса.
На текущей неделе появилась информация, что Стерлинг, разочарованный отсутствием твердого места в стартовом составе "Сити", может покинуть "Этихад" этим летом.
Evening Standard подтверждает, что "Челси" находится среди клубов, которые проявляют интерес к Рахиму, забившему 17 голов за "горожан" во всех соревнованиях в сезоне 2021/22.
Кроме того, на "синих" вышли представители Жезуса, которые ранее переговорили с "Арсеналом" и "Тоттенхэмом". Пока что "канониры" проявляют наиболее конкретный интерес, однако бразильский нападающий хочет изучить все имеющиеся варианты.
Добавим, и у Стерлинга, и у Жезуса остается только 12 месяцев по действующим контрактам, поэтому продажа того и другого выглядит вполне вероятной. Рахим и Габриэль оцениваются "Сити" в 60 и 50 миллионов фунтов, соответственно.
11.06.2022 14:00
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