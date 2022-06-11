Стерлинг и Жезус могут перейти в "Челси"

"Челси" заинтересован в приобретении вингера "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга, а также "синим" были предложены услуги его одноклубника Габриэля Жезуса.

На текущей неделе появилась информация, что Стерлинг, разочарованный отсутствием твердого места в стартовом составе "Сити", может покинуть "Этихад" этим летом.



Evening Standard подтверждает, что "Челси" находится среди клубов, которые проявляют интерес к Рахиму, забившему 17 голов за "горожан" во всех соревнованиях в сезоне 2021/22.



Кроме того, на "синих" вышли представители Жезуса, которые ранее переговорили с "Арсеналом" и "Тоттенхэмом". Пока что "канониры" проявляют наиболее конкретный интерес, однако бразильский нападающий хочет изучить все имеющиеся варианты.



Добавим, и у Стерлинга, и у Жезуса остается только 12 месяцев по действующим контрактам, поэтому продажа того и другого выглядит вполне вероятной. Рахим и Габриэль оцениваются "Сити" в 60 и 50 миллионов фунтов, соответственно.