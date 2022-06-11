"Бавария" в 8.5 млн. фунтах от компромисса по Мане

"Бавария" и "Ливерпуль" расходятся на 8.5 млн. фунтов в оценке стоимости нападающего Садио Мане.

Проведя в "Ливерпуле" шесть сезонов, сейчас Мане настроен сменить обстановку, а "Бавария" выдвинула уже два предложения о его покупке.



Свое последнее предложение — в размере 30 млн. фунтов, включая 6.5 млн. фунтов в виде трудно достижимых бонусов — "Бавария" сделала только в среду, однако "красные", как и в первом случае, ответили отказом.



Как утверждает Daily Mail, на "Энфилде" сочли второе предложение чемпионов Бундеслиги "смехотворным", однако два клуба продолжили переговоры и добились определенного прогресса.



В данный момент "Бавария" не дотягивает лишь 8.5 млн. фунтов до тех 42.5 млн. фунтов, в которые "Ливерпуль" оценивает 30-летнего сенегальца.



Добавим, что почти такую же сумму — 43 млн. фунтов — сама "Бавария" требует у "Барселоны" за нападающего Роберта Левандовски. У 33-летнего поляка, как и у Мане, остается только 12 месяцев по контракту.