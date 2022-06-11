Агент: "Альмирон не покинет лучший клуб в мире"

Агент атакующего полузащитника "Ньюкасла" Мигеля Альмирона исключил уход своего клиента из клуба этим летом.

В завершившемся сезоне Альмирон довольно регулярно появлялся на поле, приняв участие в 30 матчах Премьер-Лиги. Однако только на 19 из них Мигель выходил в стартовом составе и забил лишь один гол.



Альмирона регулярно связывают с отъездом с "Сент-Джеймс Парк", однако агент Даниэль Кампос убежден, что 28-летний парагваец останется.



"Он в лучшем клубе мира. Он счастлив, и я не представляю его уход сейчас. Клуб собирается изменить все: структуру, академию, женскую команду. Изменится все", — цитирует Кампоса La Nacion.