Мерсон призвал "Арсенал" сделать "дерзкое предложение" по Лукаку

Легенда "Арсенала" Пол Мерсон посоветовал "канонирам" приобрести нападающего "Челси" Ромелу Лукаку.

В данный момент Лукаку пытается вернуться в "Интер", откуда он и прибыл в "Челси" прошлым летом за 97.5 млн. фунтов. "Синие" не собираются стоять на пути у несчастного игрока и даже готовы обсуждать вариант с арендой.



Мерсон видит в этом прекрасную возможность для "Арсенала" заполучить бомбардира, который сделает команду Микеля Артеты претендентом на победу в Премьер-Лиге.



"Арсенал" должен осмелиться и сделать дерзкое предложение по Ромелу Лукаку в размере 60 миллионов фунтов этим летом. Если "Челси" так отчаянно хочет от него избавиться, что даже обсуждает аренду в "Интер", то они определенно согласились бы на такие деньги!"



"Арсеналу" не хватает большого, сильного и динамичного игрока впереди со времен Кевина Кэмпбелла. Я знаю, что Лукаку забил не так много голов в этом сезоне, но он элитный нападающий. "Арсенал" играет в отличный футбол до подступов к чужой штрафной, но очень часто дальше они выдыхаются".



"Арсенал" привык пасовать через линии. Они хотят, чтобы их нападающий находился на границе штрафной. Он был подошел им. Они бы просто катили на него мяч, и ему бы не пришлось чересчур участвовать в розыгрыше. Ему бы не пришлось чересчур часто отходить назад и помогать разыгрывать мяч. На месте "Арсенала" я бы постарался заполучить Лукаку. Я бы постарался изо всех сил. В "Арсенале" тебе бы не пришлось много бегать".



"Они играют таким образом, что центральный нападающий должен оставаться впереди. У "Арсенала" хватает бегунков, которые смогут снабжать его передачами с флангов. Я бы хотел думать, что "Арсенал" — это клуб, который Лукаку готов рассмотреть. Знаю, они обсуждают его возвращение в "Интер", но "Арсенал" — такой же большой клуб, как "Интер".



"Возможно, "Арсенала" и нет в Лиге Чемпионов, но и "Интеру" победа там не светит, не так ли? Давайте будем честны: игроки отправляются в такие места (как "Интер"), потому что это легко. Он знает, что будет забивать там кучу голов, потому что в Италии это легко. Он будет играть против команд, которые не будут сопротивляться".



"Премьер-Лига — не такая. Здесь весьма тяжело забить и против "Норвича". Но Лукаку забивал бы голы за "Арсенал". Если Лукаку захочет, он по-прежнему может быть игроком мирового уровня. Но это зависит от него. Хочет ли он им быть? Я не знаю. Только он сам может ответить".



"Думаю, ему нужно, чтобы его любили. Ему нужно, чтобы его обнимали. Ему нужно, чтобы его тренер постоянно говорил ему, насколько он хорош".



"Возможно, Микель Артета обеспечит ему это — потому что Томас Тухель этого не делает. Что бы ни случилось, "Арсеналу" нужно купить нападающего в это окно. Я уже говорил, что им не хватает только нападающего мирового уровня, чтобы стать реальным претендентом на титул".



"И теперь, когда ушел Александр Лакасетт, это еще важнее", — пишет Мерсон в своей колонке в Daily Star.