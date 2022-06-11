Босс "Севильи": "Кунде хочет в более боеспособную команду"

Генеральный директор "Севильи" Хосе Мария Крус де Андрес назвал "Челси" одним из клубов, заинтересованных в защитнике Жюле Кунде.

Не сумев переманить Кунде прошлым летом, после окончания сезона "Челси" возобновил интерес к игроку сборной Франции.



Босс "Севильи" понимает желание Жюля уйти на повышение, но предупреждает, что у 23-летнего француза может быть несколько вариантов.



"Уверен, игрок уважает "Севилью". Он счастлив с нами. В случае с Кунде дело не в деньгах. Дело в его желании выступать за более боеспособную команду, нежели "Севилья".



"Уверен, он тот игрок, который привлекателен для команд вроде "Челси", "Барселоны", "Баварии". Он просто хочет играть за более боеспособную команду", — сообщил Хосе Мария Крус Sport Witness.