"Ноттингем Форест" нацелился на Мэйтланд-Найлса

Новичок Премьер-Лиги "Ноттингем Форест" хочет приобрести полузащитника "Арсенала" Эйнсли Мэйтланд-Найлса этим летом.

Мэйтланд-Найлс едва не покинул "Арсенал" еще прошлым летом, на исходе августа опубликовав наделавшее шуму заявление в инстаграме о своем желании уйти.



Однако "канониры" не отпустили Эйнсли, который первую половину сезона 2021/22 провел в глубоком запасе, а на вторую половину отправился в аренду в "Рому".



В Италии 24-летний англичанин себя толком не проявил, отметившись лишь семью появлениями в стартовом составе в рамках Серии А.



Сейчас у Мэйтланд-Найлса остается только один год по контракту, и Daily Mirror ожидает, что "Арсенал" продаст своего воспитанника. Этим и надеется воспользоваться вышедший в Премьер-Лигу "Форест".



Главный тренер "лесников" Стив Купер знаком с Мэйтланд-Найлсом по совместной работе в юношеских сборных Англии различных возрастов и считает, что универсализм и опыт Эйнсли пригодятся его команде.



Добавим, в "Арсенале" Мэйтланд-Найлсу довелось поиграть не только центрального полузащитника, но также крайнего защитника и вингбека.