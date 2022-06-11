"Ливерпуль" предложил 68 млн. фунтов за Нуньеса

"Ливерпуль", наконец, сделал свое предложение о покупке нападающего "Бенфики" Дарвина Нуньеса.

Как известно, "Ливерпуль" рассматривает 22-летнего Нуньеса в качестве замены для Садио Мане, насчет которого пытается договориться "Бавария".



По информации The Guardian, предложение "красных" по Дарвину составило 80 миллионов евро (68.3 млн. фунтов) плюс бонусы.



В данный момент переговоры "Ливерпуля" и "Бенфики" сосредоточены вокруг бонусов, которые могут составить до 20 млн. евро (17.1 млн. фунтов), а также насчет того, как будет выплачиваться компенсация — "красные" предпочитают делать это поэтапно.



Сам Нуньес, по слухам, уже согласовал с "Ливерпулем" пятилетний контракт и лишь дожидается, когда два клуба придут к общему знаменателю.