Стартовое предложение МЮ по Де Йонгу отклонено

"Манчестер Юнайтед" сделал стартовое предложение о покупке полузащитника "Барселоны" Френки Де Йонга, но получил отказ.

По информации The Guardian, предложение "Юнайтед" составило 60 миллионов евро (51.2 млн. фунтов) в виде гарантированной суммы плюс 10 млн. евро (8.5 млн. фунтов) в виде бонусов.



И хотя ответ "Барселоны" оказался отрицательным, два клуба продолжают диалог по 25-летнему Де Йонгу, которого главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг рассматривает в качестве своей приоритетной цели.



Каталонцы оценивают Френки в 85 млн. евро (72.6 млн. фунтов), понимая, что продажа голландца значительно бы помогла им заполучить собственные трансферные цели вроде Бернарду Силвы из "Манчестер Сити" и Роберта Левандовски из "Баварии".