"Барселона" требует 85 млн. фунтов от МЮ за Де Йонга

"Барселона" потребовала от "Манчестер Юнайтед" 100 миллионов евро (85.4 млн. фунтов) за полузащитника Френки Де Йонга.

Ранее в пятницу стало известно, что "Барселона" и "Юнайтед" начали переговоры по официальным каналам насчет трансфера Де Йонга.



Де Йонг является основным игроком "Барселоны", да и главный тренер каталонцев Хави говорил, что хочет сохранить Френки, однако тяжелое финансовое положение подталкивает клуб с "Ноу Камп" к продаже 25-летнего голландца.



При этом "Барселона" намерена выжать максимум с продажи Де Йонга, особенно когда потенциальным покупателем выступает такой богатый клуб, как "Юнайтед".



"Барселона" готова обсуждать, какую часть суммы получит сразу и сколько будет предусмотрено в виде бонусов, однако испанский гранд требует, чтобы общая стоимость сделки составила упомянутые 85.4 млн. фунтов, сообщает ESPN.



Добавим, в сезоне 2021/22 Де Йонг сыграл 46 матчей за "Барселону" во всех соревнованиях, забив четыре гола и отдав пять результативных передач. Приход Френки помог бы "красным дьяволам" восполнить потерю Поля Погба, Неманьи Матича и Хуана Маты.